Heute im Stream: 7. Ausgabe der Göttinger Online-Bühne

Göttingen. Am Freitag sind die Band Front Porch Pick und der Liedermacher Mario Becker ab 20 Uhr im Livestream zu sehen.

Beim 7. Termin der Göttinger online-Bühne von KUNST, musa und Rockbüro am 30.4.21 um 20 und 21 Uhr werden Front Porch Picking und der Liedermacher Mario Becker zu sehen und hören sein. Front Porch Picking aus Göttingen schöpft stilistisch aus einem großen Repertoire an Songs und Instrumentaltiteln. Musikalisch sicher, virtuos, swingend und groovend präsentiert das Quintett ein Programm und einen Sound, der in Deutschland einmalig ist und jedes Publikum mitreißt.

Kulturpreiswürdige Musik

Mit Gitarre, Dobro, Steelguitar, Ukulele, Mandoline, Kontrabass und Percussion zaubern die fünf Musiker eine unvergleichliche Atmosphäre auf die Bühne. Zusammen schafft Front Porch Picking einen ungemein dichten, authentischen Sound „ganz nah dran“ an den großartigen Originalen wie Doc Watson, Hank Williams, Sol Hoopii und anderen. „Kulturpreswürdig“ meinte auch der Landkreis Göttingen und verlieh der Band ebenjenen Preis.

Die musikalischen Wurzeln der Formation reichen zurück in eine Zeit, als man Musik noch mit der Hand machte: Americana, Blues und Hawaiian Hot Swing werden mit großer Begeisterung dargeboten und mit einem Augenzwinkern kommentiert.

Mario Becker ist Liedermacher aus Göttingen und schreibt Musik aus dem Alltag und von Herzen, authentisch wie das Leben selbst, ein wenig durchgeknallt und manchmal provokant. Musik, die er selbst auf Gitarre oder Ukulele, teilweise mit Looper, begleitet.

Bezahlte Auftritte in der Pandemie

Der Verein KUNST e.V. hatte entschieden, einen Teil der Spenden für die Mindestgagen-Unterstützung für bezahlte Auftritte auf einer Online-Bühne zu verwenden. Über 40 Bands, Solistinnen, Theatergruppen oder Tänzer haben sich beim Rockbüro für einen Auftritt beworben. Eine Jury hatte dann über Auswahl und Reihenfolge der Künstlerinnen und Künstler, die zur Aufnahme ihres Auftritts in die musa eingeladen werden, entschieden.

Hauptkriterium war dabei die Professionalität der Künstlerinnen und Künstler, weil es laut der initiative darum gehe, diejenigen zu unterstützen, die im Wesentlichen von der Kunst leben. An vier Wochenenden werden nun 21 ausgewählte Gruppen und Künstler in die musa eingeladen, um ihre Auftritte professionell aufzunehmen.

Im Livestream zu sehen

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Teams des Rockbüros und der musa für die großartige Arbeit, die für die Online-Bühne geleistet wird!“, erklärte KUNST-Vorstandsmitglied Nils König.

Jeweils zwei Live-Auftritte werden dann regelmäßig jeden Freitagabend ab 20 beziehungsweise 21 Uhr über den Youtube-Kanal des Vereins unter https://www.youtube.com/channel/UCXViozkSn20IOJEP_Jle2uw/featured gestreamt und können so vom Publikum auch von außerhalb Göttingens gesehen werden.