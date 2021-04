Digitaler Poetry Slam zum Tag der Arbeit

Göttingen. Das Duo „stille hunde“ tritt beim digitalen Kulturabend in Kooperation mit dem Jungen Theater Göttingen am 29. April mit einem Poetry-Slam auf.

Arbeit, der Gottesfluch, der uns das Brot im Schweiß unseres Angesichts essen lässt, und Arbeit als museninspirierte höchste Lust der Kreativität: gelobt, gehasst, geschmäht, geliebt. Stefan Dehler und Christoph Huber verfolgen den schillernden Begriff bis tief in die Abgründe der Literaturgeschichte und lassen Autorinnen und Autoren aller Epochen zu Wort kommen – in Lyrik wie in Prosa.

Mal sind es ausgewiesene Sachverständige, die von Glanz und Elend des freiwilligen wie unfreiwilligen Arbeitens berichten, mal sind es die Naiven, Träumer und Idealisten, die sich des Themas angenommen haben. Ein Abend, der den Plantagen-Sklaven neben den Bankier stellt, die Arbeitshäuslerin neben die Universitätsprofessorin, das Epos neben das Kurzgedicht, den Aphorismus neben das Drama. Insgesamt 36 Texte liegen zur Präsentation bereit und erwarten ihr Los.

Neueste Ausgabe ihres Poetry-Slams widmen „stille hunde“ dem Feld des Arbeitens

Die Auswahl des Abends überlassen die beiden Bühnenakteure nämlich zuversichtlich dem Zufall. Abgearbeitet wird, was gezogen wurde. Und das 60 Minuten lang. Denn auch der heißeste Schaffensrausch muss ein Ende haben. Mit dem Literarischen Roulette hat sich „stille hunde“ bereits in die Herzen und Köpfe des Göttinger Publikums gelost, gesprochen und gespielt. Anlassbezogen widmen sie sich mit der neuesten Ausgabe ihres speziellen Poetry-Slams dem weiten Feld des Arbeitens.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Südniedersachsen-Harz lädt in Zusammenarbeit mit dem Jungen Theater Göttingen und stille hunde zum digitalen Kulturabend am Donnerstag, 29. April, um 19 Uhr. „Gewerkschaften unterstützen Kultur – Kultur unterstützt Gewerkschaften! Der Tag der Arbeit gehört uns in dieser kulturarmen Zeit gemeinsam als Bühne. Wir freuen uns enorm über die tolle Kooperation zwischen JT, DGB und stille hunde. Eine Einstimmung auf die Maikundgebungen für alle, kostenfrei und direkt ins heimische Wohnzimmer!“, lädt Regionsgeschäftsführerin Agnieszka Zimowska begeistert zum Poetry-Slam ein.

Zugangsdaten werden zugesandt, Anmeldungen sind online unter

goettingen@dgb.de möglich.