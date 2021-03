World Bipolar Day: Beratung für Betroffene in der Pandemie

Etwa ein bis zwei Prozent der Menschen in Deutschland sind von einer Bipolaren Störung betroffen und haben dadurch ein erhöhtes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Bei Betroffenen folgt auf manische Phasen mit teils euphorischen Höhenflügen häufig eine tiefe Depression.

Die pandemiebedingte soziale Isolation der letzten Monate belastet Betroffene wie Angehörige zusätzlich. Die Bipolaren Störungen zählen zu den schweren psychischen Erkrankungen. Erkrankte infizieren sich deutlich häufiger mit SARS-CoV-2, zeigen während einer Covid-Erkrankung einen schwereren Verlauf und haben ein höheres Sterberisiko als die Allgemeinbevölkerung. Das Bundesministerium der Gesundheit ordnet Betroffene in der Corona-Impfverordnung deshalb der Gruppe „mit hoher Priorität“ (Gruppe 2) zu. Als Nachweis dient ein ärztliches Zeugnis, das zum Impftermin vorgelegt werden muss.

Hilfsangebote

Die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS) informiert über Hilfsangebote in der Pandemie. Menschen mit Bipolarer Störung und Angehörige, die allein nicht mehr weiterwissen, können sich an die Telefonberatung der DGBS wenden. Unter der kostenfreien Nummer 0800 55 33 33 55 stehen selbsthilfeerfahrene Angehörige und bipolar Betroffene als Ansprechpartner zur Verfügung – auch anonym. Die Telefonberatung ist montags und freitags von 10 bis 13 Uhr, dienstags von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 17 bis 20 Uhr erreichbar. Eine Beratung ist außerdem per E-Mail unter mailberatung@dgbs.de möglich.

Speziell für Angehörige bietet die DGBS zusätzlich moderierte Angehörigentreffen zum gemeinsamen Erfahrungs- und Informationsaustausch über Videotelefonie an. Weitere digitale Anlaufstellen sind das Bipolar-Forum oder entsprechende Gruppen in den sozialen Medien. Eine spezielle Mailberatung gibt es für im Gesundheitswesen Tätige, die selbst von einer Bipolaren Störung betroffen sind, unter kontakt.sbp@dgbs.de.