Theater der Nacht: Eine Castingshow für die Region

Das Theater der Nacht veranstaltet seine erste Castingshow für Bühnentalente in der Region. Unter dem Titel „Das Theater der Nacht sucht den goldenen Abendstern im Mondlicht des südniedersächsischen Nachthimmels“, kurz „DTDNSDGAIMDSN“ startet das Theater den Wettbewerb. Dabei werden sich Künstler aus Northeim und der Region einer fachkundigen Jury stellen. Mitmachen kann grundsätzlich jeder mit einem Talent – sei es auch noch so klein, schreibt das Theater in einer Mitteilung dazu.

Aus dem Casting sollen kleine Videoclips entstehen, die regelmäßig auf der Webseite des Theaters, auf Facebook und Youtube erscheinen. So können die Zuschauer mit abstimmen, wer gewinnt. Gekürt wird der Sieger oder die Siegerin am 15. August beim großen Sommerfest anlässlich des 20. Jubiläums des Theater der Nacht. Die Moderation der Sendung übernimmt Senesino, bekannt als Star-Kastrat aus dem Stück „Händels Hamster“. Die Jury besteht aus Georg Friedrich Händel, Mary und Johann Jacob Heidegger. Alle Drei haben ebenfalls im Stück „Händels Hamster“ mitgewirkt. Auch der pfiffige Hamster selbst, Giovanni, wird dabei sein. „Es wird endlich Zeit für eine neue Castingshow, mit den hundert, die es bereits gibt, ist der Markt noch lange nicht gesättigt“, sagt Moderator Senesino.

Und weiter: „Northeim ist einfach reif für eine solche Show, und ich bin gespannt auf die zahlreichen schillernden Kandidatinnen und Kandidaten, die die Ehre haben werden, mit mir gemeinsam auf der Bühne zu stehen.“ Das neue Projekt ist eine Möglichkeit, das Theater der Nacht in Zeiten der Pandemie online zu präsentieren. Doch vor allem sollen Künstler aus Northeim und der Region die Chance erhalten, wieder einmal auf der Bühne zu stehen. Viele Menschen vermissen im Moment kulturelle Veranstaltungen. Es geht aber auch darum, in Zeiten des Social Distancing ein „Wir-Gefühl“ unter den Menschen der Region zu erzeugen. Daher sind nicht nur Künstler aufgerufen am Casting teilzunehmen, sondern jeder, der gerne einmal gemeinsam mit den Puppen des Theater der Nacht auf der Bühne stehen, mit ihnen agieren und sein (geheimes) Talent zeigen möchte.

Jeder, der singen, tanzen, musizieren, schauspielern, malen, vorlesen, Kopfstand machen oder Seilspringen kann, darf mitmachen und sich dem Urteil der Jury stellen. Die Aufzeichnungen finden vom 1. bis 7. März, natürlich unter Einhaltung aller Corona-Auflagen, im Theater der Nacht in Northeim statt. Nähere Informationen gibt es bei Projektleiterin Eva Werler unter Telefon 0171-4891497. jlk