Bildschirmkonzerte im Netz: Lockdown-Lieder für zu Hause

„Play it again, Sam“: Das Klinik-Konzert des Göttinger Pianisten Sam White ist ab sofort auch online zu sehen.

Die Universitätsmedizin Göttingen stellt im Rahmen ihres Programms „Kultur im Klinikum“ Mitschnitte von Konzerten als Streamingangebot ins Internet. Dort werden in der Advents- und Weihnachtszeit drei Bildschirm-Konzerte von „Kult(o)ur am Sonntag“ präsentiert: Bei „Play it again, Sam!“ spielt Sam White am Piano mit Christian Archontidis am Cajon. Kim Shastri ist mit „Pop meets Swing, Rock’n‘Roll und Ragtime“ zu sehen und Joe Pentzlin und Gregor Kilian mit „The Boogie goes on“.

Besonders die Musiker freuten sich über die Möglichkeit auf der Bühne stehen zu können: „Es tut wahnsinnig gut, wieder einmal auftreten zu können. Von den Konzertfilmen wird man noch länger etwas haben, das können wir jetzt gut gebrauchen“, sagt Sam White.

Saison-Highlights mit bekannten Gesichtern

Der Pianist White und Christian Archontidis machten den Anfang. White ist in Göttingen mit seinen deutschen Songs im Stile von Roger Cicero bekannt geworden. Der Entertainer ist seit mehr als 20 Jahren rund um die Welt im Musikbusiness unterwegs.

Archontidis kennt man in Göttingen als Schlagzeuger der „Nörgelbuff Houseband“ und als Bigbandleader großer Orchester wie „Presto“. Er ist gefragter Sideman bei Konzerten und CD-Einspielungen nationaler und internationaler Musikgrößen. Seit Oktober ist er neuer künstlerischer Leiter der Mendelssohn-Musikschule in Einbeck. Kim Shastri ist als Entertainer in Sachen Rock’n’Roll, Swing und Soul unterwegs. Mit seiner Retro-Band Cloud 6 hat der Göttinger und Wahl-Hamburger bereits mehrere CDs aufgenommen. Er war bereits mehrfach gern gehörter Gast bei Kult(o)ur am Sonntag.

Joe Pentzlin und Gregor Kilian sind wie jedes Jahr ein Highlight der Konzertserie. Foto: Alciro Theodoro da Silva / UMG

Das Saison-Highlight sind wie jedes Jahr Joe Pentzlin und Gregor Kilian. Die beiden Göttinger Tastenkünstler eröffnen seit letztem Jahr am ersten Sonntag im Oktober die Kult(o)ur-Saison am Universitätsklinikum Göttingen. Bis 2017 spielte Joe Pentzlin gemeinsam mit dem im Oktober 2017 verstorbenen Pianisten Gottfried Böttger fast 20 Jahre lang das Abschluss-Konzert am Ostersonntag.

Spenden machen die Aufzeichnungen möglich

Die professionelle technische Umsetzung der Aufzeichnungen wurde aus den Spendeneinnahmen finanziert, die immer wieder an den Kultur-Sonntagen gesammelt werden konnten. In der Regel besuchen zwischen ein- und zweihundert Zuschauer die Kultur-Veranstaltungen in der Osthalle, bei Top Acts sind es oft noch mehr.

„So können wir den vielen Musikfreunde, die immer wieder für die Reihe „Kult(o)ur am Sonntag gespendet haben, etwas zurückgeben“, sagt Insa Wendt, zuständig für die Unternehmenskommunikation der UMG und „Kultur im Klinikum“. Wendt hofft, dass die digitalen Angebote so gut angenommen werden wie die analogen. „Leider mussten wir mit Inkrafttreten der Schutzmaßnahmen alle weiteren Termine absagen. Das gilt auch für das Frühjahr 2021. Umso mehr freuen wir uns jetzt, diese Konzerte präsentieren zu können. Und den vier Klaviervirtuosen kann man ja auch mehrmals zuschauen“, so Insa Wendt.

Digitale Ausstellungen im Netz

Bereits am ersten Sonntag im Oktober zeichnete die traditionelle Kulturreihe im Klinikum die drei Konzerte in der Osthalle für Patienten, Besucher und Mitarbeiter auf. Alle Auftritte fanden unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregelungen, eng abgestimmt mit dem Institut für Krankenhaushygiene und Infektiologie, statt.

Im Abspann jedes Konzertvideos ist ein eigens für die Kulturreihe „Kult(o)ur am Sonntag“ komponiertes Lied der Göttinger Musikerin Sabine Mariss zu hören.

Die Livekonzerte sind ab sofort in der Kultur-Mediathek oder über den Youtube-Kanal der Universitätsmedizin Göttingen abrufbar. „Kultur im Klinikum“ hat zudem für die Weihnachtszeit und darüber hinaus noch mehr digitales Kulturangebot für die Patienten und alle Interessierten zusammengestellt: Etwa digitale Ausstellungen aus dem Klinikum und Tipps für digitale Kulturangebote.