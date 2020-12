„Loving Reaper“ – Der Tod ist ein Tierfreund

Wer hätte das geahnt? Der Tod ist ein echter Tierfreund. Jedenfalls in den Comics und Illustrationen von Jenny Hefczyc, vor allem im Internet und in Szenekreisen besser bekannt als Jenny Jinya. Seit ihrem zwölften Lebensjahr zeichnet und veröffentlicht die überzeugte Tierschützerin Illustrationen und Comics. Doch mit „Loving Reaper“, einem tierlieben Sensenmann, trifft sie Herz und Zeitgeist gleichermaßen. Direkt nachdem sie ihren ersten Comic mit dem sanftmütigen Tierfreund veröffentlichte, ging er viral. Der Erfolg blieb nicht unbemerkt – jetzt ist das erste Comic-Heft veröffentlicht, dazu eine Auswahl an Fan-Artikeln.

Gleich der erste Comic vom Loving Reaper ging viral. Foto: Jenny Hefczyc

Die Figur des „Loving Reaper“ entstand eher aus einer gewissen Resignation heraus. Als sie merkte, wie wenig sie als Einzelperson für einen besseren Tierschutz erreichen kann, entstand ein erster, einseitiger Comic und mit ihm die sensible Figur des Sensenmanns. Bevor er die Tiere holt, nimmt er sich Zeit für sie, spendet ihnen Trost und hört ihnen zu. Auf diese Weise gelingt es Hefczyc dann also doch, etwas für den Tierschutz zu erreichen. Denn wer einen ihrer Comics gelesen hat, fängt zwangsläufig an nachzudenken. Und er erreicht viele Menschen – alleine ihr Instagram-Account zählt aktuell über 381.000 Follower – und täglich kommen tausende neue dazu.

Auf Deutsch und Englisch

Erhältlich ist das Heft in deutscher und englischer Fassung. So erreicht die Studentin mit ihren Illustrationen und Comics ein großes Publikum. Schließlich möchte sie auch von ihrer Kunst leben – und das gelingt ihr schon recht gut. Weil die internationale Nachfrage nach ihrem Comic „Loving Reaper“ so groß ist, machte sich die Hildesheimer Studentin selbstständig. Seitdem vertreibt sie ihre Comics und Merchandise-Artikel über die Webseite www.LovingReaper.com. Außerdem lässt sie sich fördern über den Social-Payment-Service Patreon. Was sie mit ihrem Anliegen besonders glaubwürdig macht: 30 Prozent ihrer Einnahmen spendet sie Tierschutzorganisationen.

Ihr bisheriger Weg scheint regelrecht programmiert gewesen zu sein. Denn an Gelegenheiten zur künstlerischen Inspiration hat es Hefczyc nicht gefehlt. Ihre ganze Kindheit über lebte die gebürtige Hildesheimerin in verschiedenen europäischen Städten, ging in Tokyo zur Schule und studierte drei Jahre Kommunikationsdesign an der BTK – Hochschule für Gestaltung in Berlin.

Das Cover des Comichefts „Loving Reaper“. Foto: Jenny Hefczyc

Jetzt studiert Hefczyc aktuell an der HAWK-Fakultät Gestaltung in Hildesheim im Kompetenzfeld Digital Environments. Auch während ihres Studiums hat sie sich ihre Reiselust nicht nehmen lassen und weiter die Welt erkundet: Zahlreiche Eindrücke für zukünftige Werke konnte sie unter anderem in Neuseeland, Korsika, Norwegen und England sowie bei einem halbjährigen Auslandsaufenthalt im Rahmen ihres HAWK-Studiums Animation und Game Design im australischen Melbourne sammeln.

Seit ihrem 16. Lebensjahr sind ihre Werke deutschlandweit in verschiedenen Ausstellungen zu bewundern, zuerst bei ihrer Einzelausstellung 2008 im Finanzministerium in Berlin, organisatorisch unterstützt durch den damaligen Hildesheimer Bundestagsabgeordnete Bernhard Brinkmann. Darüber hinaus freute sie sich über Gewinne bei zahlreichen Manga-Wettbewerben.

Jenny Jinyas erstes Comicheft „Loving Reaper“ ist für drei Euro in allen Buchhandlungen erhältlich. Als deutschsprachiger Comic unter ISBN 978-3-95959-202-4 und in der englischsprachigen Version unter ISBN 978-3-95959-201-7