Duderstadt wird „Tat. Ort. Nikolaus“

Zahlreiche Kinder können sich in Duderstadt auf eine Nikolausüberraschung zum 6. Dezember freuen (wir berichteten). Die Aktion von Treffpunkt Stadtmarketing, Dekanatsjugendzentrum Emmaus, Familienzentrum Duderstadt im Inklusiven Campus und Familienservice im Landkreis Göttingen hat rund 700 Anmeldungen erhalten.

Maite Kelly und Monsignore Georg Austen präsentieren das Logo zur Nikolausinitiative des Bonifatiuswerkes. Foto: Theresa Meier

Unterstützung erhält der heilige Nikolaus und sein Team in Duderstadt nun auch vom Bonifatiuswerk in Paderborn. „Voller Tatendrang war der heilige Nikolaus. Er war da, wo Hilfe gebraucht wurde. Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit gehörten zu seinem ‚Täterprofil’“, erklärt Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes. Die deutschlandweite Aktion „Tat. Ort. Nikolaus: Gutes tun – kann jeder“ hatte kirchliche Gruppen, Verbände, Schulklassen, Einrichtungen und Gemeinden dazu aufgerufen, solche Orte zu schaffen. Aktuell fördert das Hilfswerk 62 Initiativen, die Aktion in Duderstadt erhält die Höchstfördersumme von 500 Euro.

„Die vier Aktionspartner sorgen in Duderstadt dafür, dass die Stiefel der Kinder mit dem kleinen Buch ‚Wunderbarer Nikolaus‘, einer selbstgenähten Kinder-Mund-Nasen-Bedeckung, Süßigkeiten, Äpfeln und Mandarinen befüllt werden“, sagt Isabel Lubojanski vom Familienzentrum Duderstadt. Neben den süßen Überraschungen solle es einen Link zu einem Nikolaus-Video geben. Dort werde der Nikolaus zu sehen sein und eine Sängerin singe ein Lied. „Das können die Familien über einen QR-Code, der per Aufkleber auf den Stiefel geklebt wird, abrufen und sich daran erfreuen“, so Lubojanski.

Information zur Aktion „Tat. Ort. Nikolaus“ „Tat. Orte“ haben auch etwas Gutes an sich, wenn sie zu Orten guter Taten gemacht werden. Solche besonderen Orte unterstützt das Bonifatiuswerk mit seiner Aktion „Tat. Ort. Nikolaus: Gutes tun – kann jeder.“ Sie gehört zur bundesweiten „Weihnachtsmannfreien Zone“, die das Hilfswerk 2002 ins Leben gerufen hat, um den heiligen Nikolaus mit seinen Werten wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft wieder mehr in den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Kirchliche Gruppen, Vereine, Verbände, Schulklassen, Einrichtungen oder Gemeinden aus ganz Deutschland waren eingeladen, ihren „Tat. Ort. Nikolaus“ zu gestalten und dem Beispiel des Heiligen zu folgen. Erstmals konnte dafür pro „Tat. Ort“ eine Förderung von bis zu 500 Euro beim Hilfswerk beantragt werden. Bundesweit werden aktuell 62 solcher Tat. Orte gefördert, die mit einer interaktiven Karte auf der Webseite www.weihnachtsmannfreie-zone.de vernetzt und präsentiert werden. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 13. Dezember 2020.

„Die Botschaft ist klar: Gutes tun. Dass unserem Aufruf viele Menschen in Deutschland gefolgt sind, freut mich sehr und schenkt uns gerade in diesen Tagen die Zuversicht, die so viele von uns benötigen. Füreinander da sein und so zu handeln wie es der heilige Nikolaus getan hat, dieses Verhalten zeigt, dass der Heilige als ‚Superspreader‘ der guten Taten nicht aus der Mode gekommen ist. Denn all diese Initiativen stecken an – mit hoffnungsvollen Lichtblicken jetzt und für die kommende Zeit“, sagt Austen.

„Wir dürfen existenzielle Not nicht aus den Augen verlieren. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, den Anderen im Blick zu behalten. Deswegen wollen wir ehrenamtlich Mitwirkenden den Rücken stärken, denn ohne ihr selbstloses Engagement ist der Einsatz für den Nächsten nicht möglich. Mit dieser Aktion wollen wir diesen essenziellen Projekten Tatkraft mitgeben, weil auch der Nikolaus nicht nur hingeschaut hat, sondern tatkräftig angepackt hat – ein echt gutes Vorbild“, sagt Sängerin Maite Kelly. Sie ist langjährige Patin der „Weihnachtsmannfreien Zone“, die das Bonifatiuswerk 2002 ins Leben gerufen hat und zu der die Aktion „Tat. Ort. Nikolaus: Gutes tun – kann jeder.“ gehört.