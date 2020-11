„Es geht um die kleinen Trumps in uns selber“

St. Andreasberg. Vorerst letzter Gottesdienst fand in der Martinikirche in St. Andreasberg statt.

Es war der vorerst letzte Gottesdienst in der Martinikirche in St. Andreasberg. „Es ist kalt in der Kirche, aber wenn Sie zum nächsten Mal hier sind, wird es warm sein“, sagte Pastor Walter Merz der Gemeinde und meinte das nicht metaphorisch, sondern ganz praktisch. Es wird nämlich eine neue Heizung eingebaut, sodass nun erst einmal eine Zeit des Provisoriums bevorsteht.

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebräerbrief 13,14) lautete der dazu passende Predigttext, den Pastor Merz nun wiederum doch in mehrfacher Hinsicht metaphorisch auslegte. Dazu erläuterte er erst einmal, dass Menschen ja lange nicht sesshaft waren, sondern als Nomaden umherzogen, wie auch die Israeliten auf der Suche nach dem gelobten Land. Das Bleibende, so führte er aus, sei also etwas, was wir anstreben, um dann aber zu erkennen, dass es auch nicht alle Probleme löse, da das einzig Beständige nun einmal die Veränderung sei.

Kirche soll kein Denkmal sein

Das Volk Israel wurde immer wieder daran erinnert, dass es auf Wanderschaft ist. „Auch Kirche sollte kein Ort der Traditionspflege sein“, machte er deutlich. Sie solle kein Denkmal sein, denn beispielsweise in der Geschichte vom Turmbau zu Babel würde in der Bibel das Denkmal immer wieder als eine Versuchung dargestellt. Es zeige sich immer wieder, dass Dinge unvollendet blieben, nicht man selbst die Erfüllung der Pläne in der Hand habe, sondern allein Gott. So wollte sich auch Donald Trump schon ein Denkmal am Mount Rushmore bauen lassen, holte Pastor Merz aus, nun ist er als Präsident abgewählt. „Doch einen Verlierer mit Häme zu überschütten ist einfach“, fuhr er fort. „Mir geht es um die kleinen Trumps in uns selber.“ Soll heißen, wir müssten immer mit Veränderungen klarkommen, würden immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen.

„Was wir jetzt durchmachen wird nicht ewig dauern“, machte er deutlich und ließ jedem offen, worauf er es beziehen möchte. In jedem Fall nämlich könne man auf Gott bauen, denn er habe seinen Plan mit den Menschen und wisse auch, wie er ihn vollendet. Zur Situation des Umbaus in der Kirche meinte er nur schlicht: „Wir wollen nicht dem Berliner Flughafen nacheifern.“

In der Zwischenzeit werden die Gottesdienste in der katholischen Kirche stattfinden, wofür er dankte, weil es so unkompliziert ermöglicht wurde. Der Gottesdienst wurde von der BTMG, der Braunlage Tourismus Marketing GmbH, finanziell unterstützt und von Ursel Koblitz an der Klarinette und Karl-Heinz Plosteiner an der Orgel musikalisch mitgestaltet. khl