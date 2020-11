Uni Göttingen: Virtuelle Vorträge zum Thema Ursprung

Mit dem Vortrag von Prof. Harald Lesch über den Ursprung des Kosmos hat am vergangenen Dienstagabend die aktuelle Ringvorlesung an der Universität Göttingen begonnen. Die Veranstaltungen der Reihe, die unter dem Motto „Ursprünge“ steht, werden aufgrund der Corona-Pandemie erstmals nur virtuell angeboten. Nach Angaben der Universität widmen sich sowohl natur- als auch geisteswissenschaftliche Disziplinen der Erforschung von Aspekten, denen der Ursprungsbegriff zugrunde liegt.

„Traditionelle Fragestellungen der Naturwissenschaften zielen auf den Ursprung des Kosmos, der Erde, des Lebens per se sowie natürlich auch des Menschen ab. Die diesen Themen zugrundeliegende Komplexität erfordere eine über die Grenzen der klassischen naturwissenschaftlichen Disziplinen hinweggehende Forschung. Ein wichtiger Eckpfeiler sind hier die Geowissenschaften und Astrophysik“, heißt es in der Ankündigung der Ringvorlesung. Aber geisteswissenschaftliche Betrachtungen von Ursprungsgedanken seien nicht weniger divers als naturwissenschaftliche Perspektiven, wobei häufig die menschliche Sinnfrage sowie die Suche nach dem Beginn der Menschheit im Zentrum stünden. Daher schaue die Ringvorlesung aus verschiedenen fachlichen Perspektiven auf das Thema.

Zum Abschluss der Ringvorlesung ist für den 9. Februar eine Podiumsdiskussion vorgesehen. Beginn aller Vorlesungen ist jeweils um 18.15 Uhr.

Thema heute: Entstehung des Sonnensystems

Fortgesetzt wird die Veranstaltungsreihe, die von der Universität in Zusammenarbeit mit der Akademie für Wissenschaft ausgerichtet wird, am heutigen Dienstag, 3. November, mit dem Vortrag „Unsere Heimat im Kosmos – Die Entstehung des Sonnensystems“. Dieser wird von Prof. Ulrich Christensen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen gehalten.

Zum Thema „Geschichte und Evolution des Mondes – eine Impakt Geschichte!“ spricht am 10. November, Prof. Harald Hiesinger von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Ursprung der Hochkultur aus archäologischer Perspektive

Eine Woche später, am 17. November, heißt es „Geochemische Prozesse auf der Frühen Erde und mögliche Implikationen für erste Habitate“ Dozent ist Prof. Wolfgang Bach von der Universität Bremen. Prof. Dr. Lorenz Rahmstorf von der Uni Göttingen hat für seinen Vortrag am 24. November den Titel „Der Ursprung von ,Hochkultur’: Eine archäologische Perspektive gewählt.

„Präbiotische Welten – Chemische und physikalische Grundvoraussetzungen für die Entstehung von Leben“ heißt es am 1. Dezember, wenn Prof. Dieter Braun von der Ludwig-Maximilians-Universität München zu Gast sein wird. Ebenfalls von der Münchner Universität kommt der Gast eine Woche später, am 8. Dezember, Prof. Gert Wörheide. „Ein phylogenomischer Blick auf die frühe Evolution der Tiere“ lautet sein Thema.

Der Mensch: vom Dummkopf zum Denker

Prof. Thomas Terberger von der Universität Göttingen geht am 15. Dezember der Frage „Vom Dummkopf zum Denker? Der Ursprung des Menschen im Lichte neuer Forschungen“ nach.

Zum Jahresabschluss spricht Dr. Jan Peter Duda über „Spurensuche im Gestein – was uns geologische Archive über die Entstehung des Lebens auf der Erde verraten“. Er kommt von der Eberhard Karls Universität Tübingen.„Kann etwas aus dem Nichts entstehen?“

Nach Aussterbeereignisse: Folgt immer ein Phönix aus der Asche?

Im neuen Jahr geht es am Dienstag, 12. Januar, mit dem Vortrag zum Thema „Globale Aussterbeereignisse – folgt immer ein Phönix aus der Asche?“ weiter. Die Vorlesung gestaltet Prof. Joachim Reitner von der Georg-August-Universität.

Ebenfalls von der Uni Göttingen ist der Dozent eine Woche später, Prof. Martin Laube. Er beschäftigt sich mit dem „Ursprung der Religion“. Schöpfungsmythen im Alten Orient und in der römisch-hellenistischen Welt nimmt Prof. Reinhard Gregor Kratz aus Göttingen am 26. Januar unter die Lupe.

Ursprünge von Staatsgedanken und Entstehung von Nationen

Ebenfalls von der ausrichtenden Universität stammt der Dozent des Vortrags am 2. Februar, Prof. Thomas Kaufmann. Sein Vortrag hat den Titel „Ursprünge von Staatsgedanken und die Entstehung von Nationen“.

Die abschließende Podiumsdiskussion am 9. Februar beschäftigt sich mit der Frage „Ursprung – kann etwas aus Nichts entstehen?“