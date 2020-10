37. Nordhäuser Jazzfest geht in dritte Runde

Das dritte Konzert von sieben geplanten innerhalb des 37. Nordhäuser Jazzfestes findet am Samstag, 31. Oktober, um 20 Uhr in die Cyriaci-Kapelle in Nordhausen statt. Es spielt die Insomnia Brass Band.

Die Band setzt sich zusammen aus Anke Lucks (Posaune), Almut Schlichting (Baritonsaxophon) und Christian Marien (Schlagzeug). In dieser ungewöhnlichen Instrumentierung spielen die drei Berliner Musiker mit der Idee einer Miniatur-Brass-Band. Durch die tiefen Instrumente entsteht ein voluminöser Klang, durch die kleine Besetzung Klarheit und Offenheit.

Voluminöser Klang

Im Frühjahr 2017 erhielt die Band ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats. In diesem Rahmen fanden die Musiker als Band zusammen. seit 2018 sind sie mit zahlreichen Konzerten unterwegs. In der intensiven Bandarbeit haben die Musiker einen gemeinsamen Sound und neue Arrangements für das von Lucks und Schlichting komponierte Repertoire entwickelt.

Die Stücke der Insomnia Brass Band sind formal einfach und benutzen collagenhafte Versatzstücke verschiedener jazzverwandter Genres. Improvisatorische Überraschungen und Risikofreudigkeit sind dabei für das Spielkonzept der Band essenziell.

Die Inspiration zu den Kompositionen für die Insomnia Brass Band gewinnt Almut Schlichting aus Basslinien und Grooves von Bands wie The Meters und Red Hot Chili Peppers.

Jazz-Background

Anke Lucks formt ihre Stücke parallel zu Texten in der literarischen Tradition des „stream of consciousness“, die durch ihren Rhythmus den Melodieverlauf beeinflussen. Die beiden Musikerinnen kombinieren dabei die Erfahrungen, die sie in den groovenden Bläsersections von Bands wie Le Sorelle Blu, Rotfront und Shmaltz! gesammelt haben, mit der offenen Spielhaltung ihres Jazz-Backgrounds.

Wurzeln in Punk und Rock

Der Schlagzeuger Christian Marien, sonst von Berlin aus in der internationalen Szene der frei improvisierten Musik zuhause, lässt bei der Insomnia Brass Band seine Wurzeln im Punk und Rock durchscheinen.

Gefördert von einem weiteren Stipendium des Berliner Senats hat die Band Anfang 2020 nun die erste CD aufgenommen. „Insomnia Brass Band – Late Night Kitchen“ wird Ende 2020 auf Tiger Moon Records erscheinen.

Gläser selbst mitbringen

Dieses Konzert wird wieder mit einem Hygienekonzept umgesetzt. Dies bedeutet unter anderem, es gibt nur Sitzplätze, Verkauf von Getränken nur in Flaschen, dazu bitte eigene Gläser mitbringen. Das Hygienekonzept liegt an der Kasse aus.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten (15,-/5,- €) im Vorverkauf gibt es bei Werner Optik in Nordhausen - Weberstraße Ecke Rautenstraße, weiterhin dann an der Abendkasse. Die weiteren Konzerte innerhalb des Jazzfestes, werden zeitnah auf der Internetseite des Festivals zu sehen sein. Als nächste Termine stehen bereits fest: Die Schöpfung in Zeiten des Klimawandels am 2. November, 20 Uhr im Ratssaal Nordhausen sowie ein Konzert von BSG9 am 7. November.

Weitere Informationen über das Festival gibt es im Internet unter www.jazzclub-nordhausen.de und Hinweise über weitere Konzerttermine der Band unter http://insomniabrassband.de.