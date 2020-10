Mittelbau-Dora: Vom Tat- zum Gedenkort

Im April 1945 befreiten US-amerikanische Truppen das Konzentrationslager Mittelbau-Dora bei Nordhausen. Heute erinnert dort eine Gedenkstätte an die Verbrechen der Nationalsozialisten. 75 Jahre nach Kriegsende zeugt das ehemalige Lagergelände jedoch nicht nur vom Konzentrationslager selbst, sondern auch dem wechselvollen Umgang mit der Geschichte des Ortes. Anlässlich dieses Jahrestages geplante Führungen werden jetzt nachgeholt.

Was geschah am Ort der Verbrechen unmittelbar nach Kriegsende? Wie wurde am Fuße des Kohnsteins an das Konzentrationslager erinnert? Wie haben sich Deutungen und Präsentationen des Ortes über die Jahrzehnte verändert?

75. Jahrestag der Befreiung

Bereits für das Rahmenprogramm zum 75. Jahrestag der Befreiung im Frühjahr plante die Gedenkstätte zwei Sonderführungen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Nun kann das spezielle Führungsangebot am Samstag, 24. Oktober, und am Samstag, 7. November, nachgeholt werden.

Beginn ist jeweils um 13 Uhr vor dem Museumsgebäude der Gedenkstätte.

Anmeldung erforderlich

Aus Gründen des Infektionsschutzes werden die Teilnehmenden gebeten, während der gesamten Führung einen Mund- und Nase-Schutz zu tragen. Eine Stollenbegehung ist im Rahmen der Führung nicht vorgesehen.

Da die erlaubte Anzahl an Teilnehmenden begrenzt ist, bittet die Gedenkstätte zudem um eine Voranmeldung. Zu erreichen ist die Besucherinformation der Gedenkstätte per Email unter besucheranmeldung@dora.de, oder telefonisch unter 03631/495820.

Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos.