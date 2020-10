Das Einbeck Marketing lädt zum Herbstzauber am Eulenfestsonntag am kommenden 11. Oktober vor historischer Fachwerkkulisse ein.

Einbeck. Mit musikalischer Untermalung und regionalen Spezialitäten lockt das Stadtmarketing am 11. Oktober nach Einbeck.

Eulensonntag verspricht Herbstzauber in Einbeck

Herbstliches Flair bestimmt den Eulenfestsonntag in Einbeck am kommenden Wochenende – das Einbeck Marketing lädt für Sonntag, 11. Oktober, 11 bis 18 Uhr, zum Herbstzauber ein. Der historische Marktplatz in der Innenstadt wird bestimmt von Marktbeschickern und Gastronomen, die mit regionalen Spezialitäten, Flammkuchen und Bratwurst zum Genuss einladen. Marmeladen, Kürbisse, Liköre, Honig, schöne Stoffe, Pflanzen und herbstliche Dekoration machen Lust auf einen kleinen Bummel.

Der PS-Speicher präsentiert einen historischen Lanz Bulldog und informiert über Europas größte Oldtimerausstellung; aus dem Bockbringer im Stil der 1920er Jahre der Einbecker Brauerei werden die neue alkoholfreie Hopfenfrucht und das Einbecker Brauwasser verkauft.

Von 13 bis 18 Uhr laden 25 Geschäfte in der Einbecker Innenstadt zum Einkaufsbummel für die ganze Familie ein. Mode, Parfüm, Brillen, Schmuck, Haushaltswaren, Spielzeug, Fachwerk, Kleidung oder individuell gestaltete Mundschutzmasken und vieles mehr – die Händler bieten eine bunte Palette verschiedener Dinge an. Straßenmusiker geben kleine Konzerte auf dem Marktplatz.

Zwei Stadtführungen

Eintauchen in die Historie der Fachwerkstadt können die Besucher bei zwei Stadtführungen: Um 11 Uhr und um 14.30 Uhr startet die Altstadtführung durch die Jahrhunderte. Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die charmante historische Altstadt werden die eindrucksvollsten Stationen der Einbecker Geschichte erläutert: entlang kunstvoll verzierter Fachwerkhäuser, imposanter Sakralbauten und historischer Gemäuer. Tickets können in der Tourist-Info erworben werden.

Ebenfalls um 11 Uhr findet die Eröffnung der Jahresausstellung zu Ehren von Franz Cestnik statt – im Geburtshaus des Künstlers in der Einbecker Wolperstraße. Franz Cestnik war Maler und Grafiker, er wurde im Jahr 1921 in Einbeck geboren.

Einbeck feiert mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen den 100. Geburtstag.

Die aktuell geltenden Hygieneregeln sind zu beachten.