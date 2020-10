Lapsteel-Gitarrist Peter Funk gastiert Mittwoch in Scharzfeld

Scharzfeld. Hawaiianischen Blues gibt es am 7. Oktober ab 19 Uhr bei Glühwein im Harzer Hof in Scharzfeld.

Am Mittwoch, 7. Oktober, um 19 Uhr tritt der Akustik- und Bluesgitarrist Peter Funk im Harzer Hof in Scharzfeld auf. Mit seinem aktuellen Programm „From Maui To Memphis“ unternimmt Peter Funk eine musikalische Reise von den sonnigen Stränden Hawaiis mitten hinein in das Herz des Blues. Neben lyrischen Südseemelodien, dargeboten im hawaiianischen Slack-Key Gitarrenstil oder auf einer Weissenborn-Lapsteelgitarre, stehen treibende Country-Blues-Titel und das ein oder andere Ragtime-Instrumental.

„Eine absolute Besonderheit ist sein Spiel auf der Lapsteel-Gitarre, welches hierzulande nur sehr selten zu hören ist: Hierbei wird das Instrument nach hawaiianischer Art auf den Schoß gelegt, die Slides werden mit einem Steelbar erzeugt“, werben die Veranstalter für das Konzert. Peter Funk sei anerkannter Experte für dieses Instrument, Autor von drei entsprechenden Lehrbüchern (erschienen im Schell Music Verlag, Hamburg, und bei Mel Bay, USA) und gefragter Workshop-Dozent. Er ist Träger des „Kulturpreises des Landkreises Göttingen“ und des „Goldenen Slide“, Sulingen.

Die Veranstaltung findet bei trockenem Wetter draußen statt. Warme Kleidung wird empfohlen. „Glühwein und Garten-Fackeln sorgen für warme Stimmung“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.