15 Minuten Auftritt: Offene Bühne für Musik, Lyrik, Tanz und mehr

Die „Open Stage“ zog in den Vorjahren zahlreiche Besucher an.

Das Goslar Marketing startet mit der Open Stage als erste kulturelle Veranstaltung nach der coronabedingten Zwangspause. Zwar unter strengen Auflagen, dafür aber mit Hygienekonzept und unter Einhaltung der Abstandsregelung, heißt es am 27. August um 19 Uhr endlich wieder: Bühne frei: „Open Stage“. Alles in traumhafter Kulisse des Außenbereiches vom Besucherbergwerk Rammelsberg.

Das beliebte Bürgerformat geht in die sechste Runde und bietet eine offene Bühne für Songs, Poetry, Comedy, Tanz und vieles mehr. Jeder, der sich ausprobieren will und mitmachen möchte, bekommt 15 Minuten Auftrittszeit.

15 Minuten Auftrittszeit für jeden Teilnehmer

Anders als bisher gewohnt müssen sich die Besucher vorab mit ihrer Anmeldung unter www.openstage.goslar.de ein kostenfreies Ticket für die Veranstaltung organisieren. Dies ist Voraussetzung, um die aktuell notwendige Datenerfassung zu gewährleisten und einen entsprechenden Sitzplan erstellen zu können. Das Ticket ist zwingend für den Einlass in ausgedruckter Version oder digital bereitzuhalten.

Anmeldeschluss 25. August für Besucher und Künstler

Anmeldeschluss für Besucher und Künstler ist Dienstag, 25. August um 14 Uhr. Hintergrund ist der Planungsaufwand in der Lageplanerstellung. Für das leibliche Wohl sorgt das Casino am Rammelsberg. Die Versorgung findet direkt am Platz statt. Benötigte Instrumente müssen selbst mitgebracht werden, eine Grundausstattung an technischen Geräten ist vor Ort gegeben.

Künstler müssen sich per Mail unter veranstaltungen@goslar.de anmelden und ebenfalls ein kostenloses Ticket in der gewünschten Gruppenkonstellation beziehen. Weitere Informationen unter www.openstage.goslar.de.

Weitere Events in Goslar

Als nächste Veranstaltungen schließen sich Stadtführungen „1000 Schritte durch die Altstadt“ an. Sie werden täglich um 10 Uhr angeboten. Der „Spaziergang am Nachmittag“ ist montags bis samstags um 13.30 Uhr möglich. Einen „Fotowalk“ Weltkulturerbe Rammelsberg Museum & Besucherbergwerk gibt es am 21. und 30. August. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.goslar.de.