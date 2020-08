Romantische Abendfahrt auf den Brocken mit dem Dampfsonderzug

Der Brockengipfel in der Dämmerung nach Sonnenuntergang.

Brocken. Ein Dampfsonderzug fährt Passagiere am 19. September zum Sonnenuntergang auf den Gipfel des Brocken.

Nach offiziellem Fahrplan fahren keine Züge am späten Abend auf den Brocken, da sich dieser Berg in der Kernzone des Nationalparks Harz befindet. Nur ein paar Sonderzüge dürfen zu später Stunde zum/vom Brocken fahren. Ein solcher Sonderzug verkehrt am Samstag, 19. September, im Rahmen der Veranstaltung „Romantische Abendfahrt auf den Brocken zum Sonnenuntergang“ des Freundeskreis Selketalbahn (FKS).

Der Zug mit Dampflok startet gegen 13 Uhr im Bahnhof Gernrode (Harz). Nach Rund 90 Kilometern Fahrt entlang von Selketalbahn, Harzquerbahn und Brockenbahn trifft der Zug voraussichtlich im Bahnhof Brocken ein.

Während des etwa zweistündigen Aufenthalts können die Fahrgäste den Brockengipfel erkunden und bei entsprechender Sicht den Sonnenuntergang genießen. Die Rückfahrt endet gegen 1 Uhr im Bahnhof Gernrode (Harz).

Die Fahrkarten für die Fahrt mit dem Dampfsonderzug zum Sonnenuntergang auf den Brocken sind nur im Vorverkauf erhältlich. Sofern es bei der Buchung angegeben wird, hält der Zug zum Zu- und Aussteigen auch auf Unterwegsstationen wie Alexisbad, Stiege, Eisfelder Talmühle und Benneckenstein. Der Zug ist mit Sitzplatzgarantie, Reiseleitung und Bewirtschaftung ausgestattet.

Fahrt für Kinder am 6. September

Bereits am 6. September gibt es anlässlich des Kindertages eine Fahrt mit dem Dampfsonderzug ins Selketal mit vielen Überraschungen für Kinder. Los geht es um 10 Uhr ab Bahnhof Gernrode (Harz). Dort endet die Fahrt dann um 17 Uhr.

Anfragen zu Abfahrts- und Ankunftszeiten auf Unterwegsstationen und Buchungen sind möglich beim Freundeskreis Selketalbahn e. V. (FKS), Stefan Göbel, Telefon 039296-50007 (montags bis freitags 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr), mobil 0152 59802902 (montags bis freitags 19 bis 20.30 Uhr) sowie unter fahrkarten@freundeskreis-selketalbahn.de oder unter http://www.selketalbahn.de/termine.htm.