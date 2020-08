Sechste Spielzeit im Theaternatur ist angelaufen

Mit einer gefeierten und ausverkauften Premiere ist das Festival der darstellenden Künste, „Theaternatur 2020“, im Oberharz gestartet. Zum Auftakt wurde vor ausverkauftem Haus Sören Hornungs Stück „Es ist noch nicht soweit“ uraufgeführt.

Zunächst hatte Janek Liebetruth, Künstlerischer Leiter, das Festival eröffnet. Sachsen-Anhalts Kultur-Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger sagte: „Das Festhalten des Veranstalters Kulturrevier Harz ist belohnt worden. Während anderswo gleich reihenweise Veranstaltungen doch sehr frühzeitig komplett abgesagt wurden, haben hier Theaterleute, Crew, Schauspieler sowie Helfer und Unterstützer am Konzept festgehalten. Dass das eine gute Entscheidung war, zeigt sich mit dieser Eröffnung“, so Schellenberger. Dann genossen rund 200 Zuschauer, mehr lassen die Abstandsregelungen nicht zu, die erste der beiden Eigenproduktionen dieses Jahres, „Es ist noch nicht soweit“. In dem Stück wird die Menschheit im Jahr 2020 von einer gewaltigen Krise heimgesucht.

Im 70. Jahr des Bestehens der Waldbühne präsentieren dort insgesamt 15 Ensembles sowie Einzelkünstler insgesamt 30 Einzelveranstaltungen. Das Festival läuft noch bis zum 23. August.

Weitere Informationen zum Spielplan, zu den Hygienemaßnahmen und zum Kartenvorverkauf, der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vorzugsweise im Onlineshop erfolgen sollte, gibt es unter www.theaternatur.de.