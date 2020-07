Gartenfestival Herrenhausen findet vom 14. bis 16. August statt

Foto: Evergreen GmbH & Co. KG Kassel / Veranstalter

Blick in die Kulisse des Gartenfestivals Herrenhausen in den Vorjahren. Mit einer besonderen Besucherlenkung, die an den Parkplätzen anfängt und auf dem großen Areal endet, kommen die Veranstalter in diesem Jahr den coronabedingten Vorschriften nach.

Herrenhausen. In diesem Jahr erwarten 120 Aussteller die Besucher in den Herrenhäuser Gärten.

Endlich den Sommer richtig genießen: Nach den Herausforderungen der letzten Monate lässt die Sonne unsere Herzen höherschlagen. Mit einem besonderen Konzept setzt das Team der Evergreen alles daran, den Besuchern ein unbeschwerten Tag auf dem Gartenfestival in Herrenhausen zu ermöglichen. Darüber informieren die Veranstalter in einer Mitteilung.

„Der August steht bevor und die einzigartige Atmosphäre der Herrenhäuser Gartenanlage lockt nach Hannover“, heißt es darin weiter. So seien der Einladung zum Gartenfestival in diesem Jahr wieder rund 120 Aussteller gefolgt, die die Besucher erwarten. „Ein reichhaltiges Angebot an Pflanzen, Gartenmöbeln, Garten- und Wohnaccessoires, Naturkosmetik und gastronomischen Besonderheiten: Das sind die Zutaten für ein gelungenes Gartenfest.“

Weil die Pause für alle Gartenfans in diesem Jahr besonders lang war, haben die Veranstalter von Evergreen viele „besondere Anbieter, die ihre Schätze für den Garten mitbringen“, werben die Veranstalter: Blühende Kostbarkeiten wie Phlox und Hortensien sind darunter oder nützliche Gewächse wie Tomaten und Kräuter. Auch handfestes Gartengerät bieten die Aussteller an, zum Beispiel Ast- oder Heckenscheren und Rankhilfen. „Ganz zu schweigen von den vielen Dingen, die einfach nur schön anzuschauen sind: Gartenskulpturen ziehen bewundernde Blicke auf sich, Glasobjekte oder brennende Sandsteine. Bei derart viel Abwechslung geht der Tag wie im Urlaub vorbei – viel zu schnell.“

Wie gewohnt kommt aber auch die Kulinarik nicht zu kurz, denn frische Brote, herzhafte Kräuter, feine Öle, exklusive Käse- und Schinkenspezialitäten und auch ein umfangreiches Speisenangebot wie Flammlachs, Angusrindburger oder Softeis locken die Genießer.

Das Gartenfestival, was als Spezialmarkt und Freiluftveranstaltung gilt, steht nicht unter dem Verbot der Großveranstaltungen. Mit einer besonderen Besucherlenkung vor Ort, die schon an den Parkplätzen anfängt und auf dem großen Areal von über 35.000 Quadratmetern endet, versucht das gesamte Team, dem Besucher den Tag auf dem Gartenfest so angenehm wie möglich zu gestalten. Spezielle Desinfektionsstationen, ein ausgeweitetes Toilettenangebot und mehr Platz bei den Ausstellern sind gewährt. Aktuelle Besucherinfos gibt es unter www.gartenfestivals.de.

Das Gartenfestival Herrenhausen in den Herrenhäuser Gärten bei Hannover, Herrenhäuser Straße 1, findet vom 14. bis 16. August statt. Öffnungszeiten sind am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt neun Euro, Kinder sind frei. Das Nachmittag-Online-Ticket für fünf Euro ist nur online buchbar. Informationen gibt es unter www.gartenfestivals.de oder unter Telefon 0511/35379670 oder 0561/40096160.