Bergwerksmuseum bietet Fahrten mit der Tagesförderbahn

Clausthal-Zellerfeld. Das Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld lädt am Wochenende ein.

Das Oberharzer Bergwerksmuseum bietet ab kommenden Wochenende, 20. und 21. Juni, wieder Fahrten mit der Tagesförderbahn an. Dieses Angebot wird nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld möglich. Darüber informieren die Verantwortlichen des Museums.

Die Tagesförderbahn fährt am Samstag, 20. Juni, im Rahmen der Welterbewanderung „Hundslauf und Wasserlauf“ um 14 Uhr. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Weiterhin fährt die Tagesförderbahn am Sonntag, 21. Juni, vom Alten Bahnhof Clausthal-Zellerfeld zu den Regelzeiten um 11 Uhr und 14 Uhr inklusive eigenständiger Besichtigung des Ottiliae-Schachtes.

Am kommenden Samstag, 20. Juni, lädt das Oberharzer Bergwerksmuseum zudem Interessierte ein, die Bremerhöhe zu erleben. Die Tour startet um 14 Uhr am Ottiliae-Schacht.

Zu Beginn der Tour wird mit der Tagesförderbahn bis zum Alten Bahnhof entlang eines ehemaligen Wassergrabens gefahren. Der Graben wurde angelegt, um das Wasser zu den Erzgruben am Rosenhof zu leiten. Im Rosenhöfer Revier wurde vom 16. Jahrhundert bis 1930 Blei, Kupfer und Silber abgebaut. Zurück führt die Tour vorbei am Stollenmundloch, einem Lichtloch, das einen Blick in die untertägigen Anlagen gewährt, und an Grubensteinen, die früher zur Eingrenzung der Abbaureviere dienten.

Die Veranstaltung dauert etwa drei Stunden. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt 7,50 Euro, für Kinder 3,50 Euro. Aufgrund der gegenwärtigen Verordnungslage zur Eindämmung des Coronavirus findet die Tour nur über Tage statt.

In dem Gebiet um den Ottiliae-Schacht ist im Augenblick eine entflohene Bambusotter unterwegs (wir berichteten). Die Verantwortlichen des Museums erklären, dass bei Sichtung der Schlange ein entsprechender Sicherheitsabstand einzuhalten und unverzüglich das Ordnungsamt, die Polizei oder die Schlangenfarm unter den am Ottiliae-Schacht ausgehängten Nummern zu kontaktieren sind.