Osterode. Unter anderem die Stadthalle Osterode, die Lokhalle Göttingen und der Baumwipfelpfad Harz beteiligen sich an der Aktion „Night of Light“.

Rettung der Eventwirtschaft: Region sendet Appell an Politik

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni findet die Aktion „Night of Light“ statt, bei der bundesweit in mehr als 250 Städten über 2.500 Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft Spielstätten, Eventlocations, Gebäude und andere Bauwerke mit rotem Licht anstrahlen. Durch die Aktion soll mit der symbolischen „Alarmstufe rot“ auf die schwierige wirtschaftliche Lage der Veranstaltungswirtschaft infolge der Corona-Krise aufmerksam gemacht werden.

Auch in der Region beteiligen sich verschiedene Einrichtungen aus dem Veranstaltungssektor an der Aktion – etwa die Stadthalle Osterode sowie die Lokhalle Göttingen, die ab 22 Uhr „im flammenden Rot“ erstrahlen werden, wie die Verantwortlichen in verschiedenen Mitteilungen ankündigen.

Auch das Braunlager Unternehmen Hell - Dunkel will gemeinsam mit dem Baumwipfelpfad Harz ein Zeichen im Rahmen der „Night of Light“ setzen, „um auf die prekäre Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen“, heißt es vonseiten der Leitung des Baumwipfelpfades. So wird auch die Krone des Baumwipfelpfades strahlen, „in der Hoffnung und mit der Zuversicht, dass im Jahr 2021 auch wieder das Wipfelleuchten stattfinden kann“, erklären die Verantwortlichen weiter.

Keine Umsätze mehr

Aufgrund der behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie ist seit Anfang März einem riesigen Wirtschaftszweig die Arbeitsgrundlage entzogen worden, der dadurch seitdem quasi keinen Umsatz mehr erziele, verdeutlichen die Akteure in einem Schreiben.

Die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen sei demnach unter den geltenden Restriktionen und notwendigen Hygieneregelungen nicht mehr möglich. Weggefallene Umsätze könnten, anders als im produzierenden Gewerbe, nicht mehr nachgeholt werden und drohten zu einer Pleitewelle enormen Ausmaßes zu werden, erklären etwa die Verantwortlichen weiter.

Unter dem Hashtag #nightoflight2020 sind alle Bilder und Videos der Aktion und der beleuchteten Objekte und Gebäude auf den eigens für diesen Anlass erstellten Seiten bei Facebook und Instagram gesammelt zu finden. Weitere Informationen gibt es unter www.night-of-light.de.