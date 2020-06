Mystische Orte aus „Im Schatten der Hexen“ mit Autorin erwandern

Die sechsteilige Buch-Reihe „Im Schatten der Hexen“ von der Halberstädter Erfolgsautorin Kathrin R. Hotowetz ist weit über die Grenzen des Harzes hinaus bekannt. Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli laden gleich zwei exklusive Stadt- und Wanderführungen ein, einige Originalschauplätze der Romane kennenzulernen.

Am Sonntag, 28. Juni, können Teilnehmer in die mystische Welt des Versunkenen Heiligtums eintauchen. Eine knapp vierstündige Wandertour rund um Langenstein führt zu vermutlich Jahrtausende alten Kultstätten, bizarren Felsformationen und den einzigartigen Höhlenwohnungen. Der Rundgang beginnt um 10 Uhr am Schäferhof Langenstein.

Nur knapp eine Woche später am Samstag, 4. Juli, stellt die Autorin selbst einige Originalschauplätze in der Halberstädter Altstadt vor. Vorbei an den Resten der antiken Stadtmauer, passieren die Teilnehmer gemeinsam mit Kathrin R. Hotowetz den Schwanenteich mit seinen mächtigen Bäumen bis hin zum Burchardikloster. Nach einer kurzen Verschnaufpause in der Kaffeerösterei Löper mit einer kleinen Lesung besichtigen sie den Domplatz mit seinen imposanten Gebäuden. Die Tour startet um 14 Uhr an der Stempelstelle am Halberstädter Rathaus.

Unterwegs können Wanderstempelsammler einige der Stempel für den Wanderpass zu „Im Schatten der Hexen“ und „Das versunkene Heiligtum“ sammeln.

Tickets für die Wanderungen sowie die Stempelpässe erhalten Interessierte in der Tourist Information Halberstadt oder unter www.halberstadt-tourismus.de. Im Online-Ticket-Shop können die Karten im Internet bestellt und zu Hause ausgedruckt werden.