Göttinger Medizinstudierende beteiligen sich an Wettbewerb

„Medisspendenblut“ – unter diesem Motto rufen Medizinstudierende der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und weiterer rund 20 medizinischer Fakultäten in einem bundesweiten Blutspende-Wettbewerb der medizinischen Fakultäten dazu auf, Blut zu spenden. Der Wettbewerb läuft von Montag, 8. Juni, bis Freitag, 3. Juli. In diesem Zeitraum soll sich klären: Welche medizinische Fakultät konnte die meisten Blutspenden einwerben? Mit dieser Aktion wollen die studentischen Initiatoren unter den Medizin-Studierenden zum einen für die Blutspende werben, aber auch helfen, die Blutbanken in den Universitätskliniken ihrer Fakultätsstandorte aufzustocken.

Das Göttinger „Medisspendenblut“-Team wird dabei unterstützt vo ndem Blutspendedienst „Blut für’s Klinikum“ der UMG. Dabeio können alle diejenigen Blutspenden, die gerne Blut spenden möchten, nicht nur die Studierenden. Wer das Göttinger Team stärken möchte, kann dies in der „Blutspende am Campus“, Weender Landstraße 1 in Göttingen. Coronabedingt kann weiterhin nicht beim Blutspendedienst im Universitätsklinikum in der Robert-Koch-Straße Blut gespendet werden. Das einfache Blutspenden betreut die „Blutspendeam Campus“.

Mehr Menschen zum Blutspenden zu motivieren und damit mehr Menschen aktiv zu helfen: Das ist das Anliegen der Blutspende-Botschafter, die die Organisation des Wettbewerbs in Göttingen übernehmen. „Leben retten ist so einfach und es fühlt sich gut an, mit ein paar Minuten Zeitaufwand helfen zu können. Ich hoffe, wir können mit Medisspendenblut viele davon überzeugen, dass es sich lohnt“, sagt Blutspende-Botschafter Simon Dedroogh. Dedroogh studiert Humanmedizin im zweiten Semester an der UMG und ist selbst Blutspender.

Die Leitung des Teams des UMG-Blutspendedienstes, Marina Hensel, hofft auf einen Effekt des Wettbewerbs über den Aktionszeitraum hinaus: „Jede Spende zählt – und das zu jeder Zeit. Wir würden uns wünschen, dass viele der Wettbewerbsteilnehmer uns auch nach dem Wettbewerb wieder besuchen und regelmäßig Gutes tun möchten.“

Teilnahme und Ablauf

Annahmestelle für die Blutspenden zum Wettbewerb ist die „Blutspende am Campus“, Weender Landstraße 1 in Göttingen. Gespendet werden kann ohne Voranmeldung montags von 8 bis 14 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags von 12 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr.

Vor Ort ist ein kurzes Anmeldeformular zum Wettbewerb auszufüllen und bei den Mitarbeitern des Blutspende-Teams abzugeben. Medizin-Studierende müssen außerdem ihren Studierendenausweis vorzeigen. Die Blutspende selbst läuft dann wie üblich ab: Eine Voruntersuchung beziehungsweise ein Gespräch mit einem Spendearzt gehört dazu. Die eigentliche Blutspende dauert nur fünf bis zehn Minuten. Im Anschluss gibt es einen Imbiss und eine Aufwandsentschädigung. Die Teilnehmerzahlen werden wöchentlich ausgezählt und die Zwischenergebnisse auf www.medisspendenblut.de bekanntgegeben. Über die Facebook-Seite „Blut für‘s Klinikum“ kann der Wettbewerb ebenfalls verfolgt werden. Sieger des Wettbewerbs ist diejenige „blutreichste Fakultät“, die im Wettbewerbszeitraum die meisten Blutspenden für sich gewinnen konnte. Das Gewinner-Team erhält als Auszeichnung einen Pokal.

Hintergrund: Deutschlandweit ist ein Rückgang an Blutspenden zu verzeichnen, insbesondere in Zeiten von Corona. Dabei ist Blut durch nichts zu ersetzen und Spenden gesunder Menschen oftmals sogar lebensrettend. Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es unter www.medisspendenblut.de.