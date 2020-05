Osterode. Kleine Sämlinge sind im Augenblick zu Hunderttausenden in den Wäldern zu sehen.

„Kinderstube“ wächst zur Zeit am Waldboden im Nationalpark Harz

Es wird wieder grün in unseren Wäldern. Dieser Tage lohnt ein Blick auf den Waldboden. Neben den zahlreichen Frühlingsblühern wie Goldnessel, Sternmiere, Bärlauch und vielen weiteren stecken winzige Pflänzchen ihre Blätter aus dem Vorjahreslaub. Oft sind sie schwer einzuordnen. Was da zu Hunderttausenden sprießt, ist die neue Waldgeneration. Das ist nicht so leicht zu erkennen, denn die kleinen Sämlinge sehen oft völlig anders aus als ihre Eltern. Darüber informieren die Verantwortlichen des Nationalparks Harz.

Auffällige „Elefantenohren“. Foto: Sabine Bauling / Nationalpark Harz

Sie erklären, dass neben den doch recht auffälligen „Elefantenohren“ der Buchensämlinge die anderen Baumarten eher unscheinbar sind. Die Natur geht bewusst mit einer Riesenmenge Baumsamen und Sämlingen an den Start. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, dass trotz vieler Unwägbarkeiten im Leben der Bäume genügend Nachkommen alt genug werden können, um wiederum Samen für die nächste Waldgeneration zu produzieren. Hitze, Trockenheit, Schatten, Wildverbiss, Mäusefraß sind nur einige der Gefährdungen auf dem Weg zum großen Baum.

Diese Art der Waldverjüngung wird auch Naturverjüngung genannt und ist Bestandteil der Prozesse in natürlichen Waldökosystemen, so Sabine Bauling, Fachbereichsleiterin Wald im Nationalpark Harz.