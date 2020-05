Nach Tod von Roy: Erinnerungen an eine befreundete Goslarerin

Zu ihrem 90. Geburtstag erhielt Sofie Reckewell ein wahrhaft himmlisches Geschenk. Die beiden Star-Magier Siegfried und Roy kauften einen Stern, nannten ihn nach Roy, holten ihre Freundin aus Goslar an jenem 23. Juli 1985 sogar auf die Bühne des „Frontier“-Hotels in Las Vegas und überreichten ihr vor 4.000 Zuschauern die Besitzurkunde. „Wenn ich sterbe, kommt mein Name zu dem von Roy hinzu“, berichtete sie einen Monat später nach ihrer Rückkehr der Goslarschen Zeitung. Sofie Reckewell ist seit dem 8. Oktober 1989 tot – und teilt sich jetzt mit dem am Freitag an den Folgen von Covid-19 ums Leben gekommenen Roy Horn ihren Stern hoch oben am Himmelszelt.

Die Nachricht vom Tod des berühmten Dompteurs ging am Wochenende um die Welt. Im Mittelpunkt aller Meldungen stand noch einmal jener Unfall, bei dem der in Nordenham geborene Roy im Oktober 2003 durch einen Angriff seines weißen Tigers Mantecore lebensgefährliche Verletzungen erlitt und fortan von seinem Partner Siegfried Fischbacher gepflegt wurde. Für die Goslarer freilich steht das Magier-Duo seit den 1980er Jahren noch für eine andere Geschichte, die sich um Sofie Reckewell dreht – eine in der Tat höchst bewundernswerte Frau.

Im Alter von 85 Jahren und gehandicapt durch einen Schienbeinkopfbruch begibt sich Sofie Reckewell im September 1980 erstmals auf den 14-stündigen Flug in die Staaten. Sie folgt einer Einladung von Siegfried und Roy nach Las Vegas, wohnt drei Wochen in deren Traumvilla und wird zauberhaft darum gebeten, doch für immer zu bleiben. Das will die alte Dame aber denn doch nicht – Goslar ist und bleibt ihre Heimat. Aber sie kommt regelmäßig wieder, genießt die umjubelten Auftritte ihrer Jungs und freut sich auch über deren sagenhaften Tierpark daheim.

Erinnerungsfoto aus dem Jahr 1984: Roy Horn legt seinen Arm um Sofie Reckewell. Zu ihren Füßen liegt die Tigerin Sarah, die deutsche Dogge Bismarck gibt Pfötchen. Foto: GZ-Archiv

Ursprung dieser innigen Beziehung ist eine Schifffahrt. Als Sofie Reckewell 1964 auf der „Bremen“ die beiden jungen Stewards Siegfried Fischbach und Roy Horn kennenlernt, zaubern sie ihr zur Unterhaltung bereits Kaninchen unter dem Stuhl hervor. Ein Jahr später, als das Duo seine ersten Schritte im Showgeschäft gewagt hat, wollen Siegfried und Roy vor einer Afrika-Tournee mit ihrem ersten Geparden Chico in Goslar vorbeischauen.

Reizende Briefe aus den USA

Der Besuch scheitert. Aber Sofie Reckewell ist die Erste, die ihnen nach ihrer Premieren-Vorstellung im Hamburger Hansa-Theater Blumen schickt. Umgekehrt erreichen die Goslarerin reizende Briefe aus den USA. „Manche Mutter würde sich freuen, von ihrem Sohn so liebevolle Zeilen zu erhalten“, vermerkt die frühere GZ-Lokalchefin Dr. Ursula Müller schon im Oktober 1980.

Und wer hätte es mehr verdient? Was Sofie Reckewell an ihrem Lebensabend zuteil wird, hat sie in den zwölf dunklen Jahren der Nazi-Herrschaft nie zu träumen gewagt. Von 1933 bis 1945 geht es für die nach perversen NS-Maßstäben als „Volljüdin“ eingestufte Frau ums nackte Überleben. In ihrem Haus Breite Straße 87 versteckt sie sich vor den braunen Schergen.

Hans-Donald Cramer widmet ihr in seinem Buch „Das Schicksal der Goslarer Juden“ ein eigenes Kapitel. Sofies Elternhaus steht in Kassel. Die Nußbaums sind dort über Jahrzehnte hinweg angesehene Geschäftsleute. In Goslar muss sie den gelben Stern nicht tragen und nicht im Judenhaus wohnen, weil sie mit dem „Arier“ und Bauunternehmer Otto Reckewell verheiratet ist.

Ihr Mann, dem die Firma bald genommen wird, steht zeit seines Lebens zu ihr und muss dafür manche Schikane erdulden. Er baut ihr früh einen Balkon ans Haus, weil sich Sofie gerade in den letzten Jahren des „Dritten Reiches“ nicht mehr auf die Straße wagt. Cramer erzählt sie später: „Hier hatte ich meinen stillen Frieden und freute mich, vom Fenster aus das Leben, den Verkehr und die Menschen beobachten zu können.“ Für den Notfall trägt sie immer Zyankali bei sich. Ihrer Deportation entgeht sie Ende Januar 1945 nur, weil sie der Gestapo gefälschte Papiere vorlegt, die sie als Halbjüdin ausweisen.