Zöpfgen: „Mehrwert in der Tourismus-Vermarktung“

Eine Tour zum Seeburger See, einen Abstecher zu Max und Moritz nach Ebergötzen, ein Besuch des Grenzlandmuseums in Teistungen oder eine Fahrt zur Rhumequelle zwischen Rhumspringe und Pöhlde – das Eichsfeld bietet eine Reihe schöner Ausflugsziele. Das Projekt „Fachwerk5Eck“ stellt für die Radfahrer und Wanderer die schönsten Strecken vor, zunächst für die Region Duderstadt. Die Routen in der Umgebung der anderen vier Städte sollen demnächst folgen.

Mit der Aktion „Raus in die Natur – dafür ist Südniedersachsen ideal“, wirbt das Fachwerk5Eck, ein Projekt der Städte Duderstadt, Einbeck, Hann. Münden, Northeim und Osterode, für Rad- und Wanderwege in der Region. Den Anfang macht das Eichsfeld, es gibt viele hilfreiche Tipps und Hinweise zu den schönsten Strecken rund um Duderstadt.

„Wir wollen darauf hinweisen, dass man gerade nach den Lockerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in unserer Region viel erleben kann. Viele verreisen derzeit nicht und die Strecken liegen allesamt sehr stadtnah“, sagt Julia Hofmann, Projektleiterin des Fachwerk5Ecks. Seit 2014 arbeiten die fünf Städte auf kommunaler Ebene zusammen, was Christian Zöpfgen, Fachdienstleiter Tourismus der Stadt Duderstadt, besonders begrüßt. „Die Zusammenarbeit ist sehr effektiv und zielführend. Sie bringt einen Mehrwert in der Tourismus-Vermarktung – wir können voneinander lernen“, lobt Zöpfgen die Partnerschaft.

„In den kommenden Tagen werden auch die entsprechenden Informationen für die anderen Städte auf unsere Homepage gestellt. Unsere Idee ist einfach, die Leute in die nahe Umgebung zu schicken. Der Weg in den Wald ist aus den Städten meistens nicht weit. Zudem kann man in diversen Museen, die wieder öffnen dürfen, ein wenig lokale Geschichte erleben“, betont Hofmann.

Rad- und Wanderempfehlungen

Die Nachfrage im Tourismusbüro in Duderstadt sei in den vergangenen Wochen eher gering gewesen. Nach den Lockerungen der Bundesregierung und der Länder bietet das Fachwerk5Eck einen zusätzlichen Service für Menschen in der Region. Auf der Internetseite fachwerk5eck.de können die Rad- und Wanderwege heruntergeladen werden. Hier werden den Fahrradfans folgende Strecken empfohlen: Grenzspuren rund um den Pferdeberg, Heinz Sielmann Naturerlebniszentrum Gut Herbigshagen, zur Nixe Rhuma an die Rhumequelle sowie zum Seeburger See und zu Max und Moritz.

Rund 1.000 Kilometer Rad- und Wanderwege seien bisher rund um Duderstadt erschlossen worden. „Wir bieten diesen Service für die Menschen der Region, die gern ihre Freizeit in der Natur verbringen möchten“, sagt Zöpfgen, der selbst die Routen im Eichsfeld bereits abgefahren ist und ein paar Geheimtipps parat hat. „Wer sich gern auf Grenzspuren begeben möchte, sollte auf jeden Fall die Tour rund um den Pferdeberg ausprobieren. Das Grenzlandmuseum ist dort seit dem 1. Mai auch wieder geöffnet. Aber auch ein Ausflug an den Seeburger See lohnt sich immer“, so der Fachdienstleiter. Die Länge der Strecken variiert zwischen 16 und 34 Kilometern und könne mit dem E-Bike locker, aber auch mit jedem anderen Fahrrad absolviert werden.

Wandertipps kommen ebenfalls nicht zu kurz. Hier werden drei Wege besonders empfohlen, die thematisch auch zu den Radtouren passen: Eichsfelder Grenzspuren, Sielmanns Höhenweg und der Grenzlandweg bieten auch einen Einblick in die Historie der Region. Die Wanderwege haben eine Strecke zwischen sechs und 21 Kilometern. „Ich finde es wichtig, dass eine Radtour oder eine Wanderung immer ein Ziel hat – das haben wir versucht, bei unseren Tipps umzusetzen“, ergänzt Zöpfgen.