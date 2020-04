Leeres Theater: Kultur kommt jetzt aus dem Homeoffice

Das Deutsche Theater (DT) Göttingen verfügt über drei feste Bühnen und das Rangfoyer, alle stehen derzeit leer. Wegen der Corona-Krise ist das Programm komplett abgesagt. Doch das Leitungsteam hat jetzt eine vierte Bühne geschaffen, DT 3. Lesungen, Musik, Hörspiele, Gespräche zu Produktionen haben dort ihren Platz gefunden und können jederzeit angesehen und gehört werden.

Schauspieler Gerd Zinck hat den Auftakt gemacht mit dem Hörspiel „Das verräterische Herz“ von Edgar Allen Poe, eine gruselige Geschichte um einen Tod und den Erzähler, der den Senior vom Leben zum Tode befördern wollte. Zinck raunt und wispert, berichtet und rechtfertigt die Tat, die den alten Mann das Leben kostet, weil der Täter dessen drittes Auge loswerden will. Begleitet wird er musikalisch von Bernd Schumann, der bald zehn Jahre als Ton- und Videotechniker am DT beschäftigt ist – und Komposition und Elektroakustische Musik studiert hat. Illustriert hat Zinck die kleine, feine Produktion mit einem netten, getuschten Selbstporträt.

„Seelenresonanz-Therapie“

Doch Zinck kann allerdings noch mehr – singen beispielsweise. Gemeinsam mit Michael Frei, dem musikalischen Leiter des DT, hat er ein Lied eingespielt. In der Praxis von Dr. Müller Wohlfühl, sonst auf der Kellerbühne des DT angesiedelt, bieten sie ihre „Seelenresonanz-Therapie“ in der theaterlosen Zeit an. Frei begleitet den Schauspieler am Klavier, Zinck interpretiert das Lied „Wandering Boy“ vom jüngsten Album des großen Randy Newman, ein Lied für alle Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und alle Verwandten, die ihre Söhne und Töchter, Enkel, Neffen und Nichten derzeit nicht treffen dürfen.

Ganz frisch auf der DT-3-Bühne aufgetaucht ist das Hörspiel „Ein Ehepaar erzählt einen Witz“, das Judith Strößenreuter und Marco Matthes eingesprochen haben, einen Text von Kurt Tucholsky. Die Eheleute scheinen schon länger unter einem Dach zu leben – allerdings nicht in einem Bett. Vor lauter Asche, die nicht im Aschenbecher landet, und gegenseitigen Erzählkorrektoraten, kommen die beiden nicht zum Punkt. Dann ruft auch noch Paul an, irgendein Paul und irgendwann dann ist die Pointe aber auch egal.

Hübsches Stück deutschen Pops

Die Produktion „Gewalt und Leidenschaft“ nach Visconti sollte am 28. März Premiere im Großen Haus des DT Premiere haben und fiel der Corona-Krise zum Opfer. Regie solle Jakob Weiss führen. Mit ihm hat der DT-Dramaturg Jascha Fendel über diese ausgefallene deutsche Erstaufführung gesprochen.

Am 4. April sollte Gregor Schleuning mit seinem Abend „Wahre Gefühle – Werther rearranged“ Premiere haben. Auch diese Produktion wurde bis auf weiteres vertagt. Eine Kostprobe gibt Schleunig auf der digitalen Bühne des DT. Grüblerisch zeigt Schleunig diesen Werther, der aus der Zeit des Sturm und Drang stammt. Und dann greift Schleunig zur Gitarre, sampelt sich eine Band zusammen und bringt ein hübsches Stück deutschen Pops auf die digitale Bühne, aufgenommen auf der großen Bühne mit Blick auf den leeren Zuschauerraum.

Schauspieler Gabriel von Berlepsch, ein Kind aus der Region, hat sich ein Gedicht vorgenommen von Robert Gernhardt. Auch der inzwischen gestorbene Großmeister der Satire und Träger des Satirepreises „Göttinger Elch“ hat einen Teil seines Lebens in Göttingen verbracht. „Im Kreis kreisen“ heißt das Werk, das Berlepsch in einer guten Minute Länge präsentiert.

Ein Märchen der Brüder Grimm stellt das Ensemblemitglied Christoph Türkay vor, musikalisch begleitet von Bernd Schumann: „Die wunderliche Gasterei“. Katharina Müller, ausgebildete Sängerin, singt „All Of Me“ und bekennt, dass sie das Publikum vermisst. Daniel Mühe liest aus „Lenz“ von Georg Büchner, „Sprache“ ist das Thema von Paul Wenning, und Gaby Dey liest das Gedicht „Durchwachte Nacht“ von Annette von Droste-Hülshoff. Das Repertoire ist bislang noch überschaubar, soll aber noch aufgefüllt werden. Ein ganz eigens Format präsentiert Volker Muthmann. Der Schauspieler bietet einen „Literarischen Hausbesuch“ am Telefon an. Jeden Abend um kurz vor 21 Uhr greift er in sein Bücherregal und zum Telefon. Dann ist er eine Stunde da für den, der als erstes unter Telefon 0176/47179797 durchkommt.

Info: Theater im Stream

Das Deutsche Theater Göttingen stellt in der theaterlosen Zeit ein digitales Programm auf die Beine. Die Organisatoren und Ensemblemitglieder sind allerdings nicht die einzigen, die ihre Kunst dem Publikum auch mit Corona-Sicherheitsabstand präsentieren.

DJ Albi, der jeden zweiten und vierten Freitag seine Party „Rock gegen Rheuma“ veranstaltet, tut dies künftig von seinem Wohnzimmer aus, als Albi di Bongo. Albi legt auf, getanzt wird dann vor dem Bildschirm im eigenen Zuhause – das nächste Mal am 24. April um 20 Uhr.

„Hingehen, zuschauen, mitmachen“: Das studentische Theater im OP stellt sich regelmäßig den Göttinger Studierenden vor, um sie zur Mitarbeit zu bewegen. Der nächste Abend ist für den 22. April geplant. Dann allerdings nicht live, sondern im Stream. Der Abend beginnt um 20.15 Uhr.

Einen ganz eigenwilligen Beitrag leistet das Junge Theater. Das Leitungsteam hat sich eine Benefizgala für freiberufliche Künstler ausgedacht – ohne Programm. Mit den Ticketerlösen für die Nichts-Veranstaltungen sollen Künstler aus dem JT-Umfeld unterstützt werden, die durch die Corona-Krise keine Einnahmen mehr haben.