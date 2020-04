„Wir haben das beste Publikum der Welt“

Göttingen. Göttinger Symphonie Orchester: So ergeht es einem Berufsorchester in Zeiten der Corona-Krise.

„Die Musiker und ich denken jeden Tag an unser Publikum. Wir vermissen es, und wir vermissen es, für unser Publikum zu spielen“, sagt Nicholas Milton, Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Göttinger Symphonie Orchesters. „Die ganzen abgesagten Konzerte hinterlassen ein großes Loch in unseren Herzen.“ Die Arbeit des in der Stadt und auch im Kreis tief verwurzelten Orchesters ruht aktuell in großen Teilen. Der Chefdirigent agiert von zu Hause in Göttingen aus, die Musiker üben in den heimischen vier Wänden und die Geschäftsstelle ist größtenteils im Homeoffice erreichbar. Trotzdem blicken schon jetzt alle beim GSO auf den Tag, an dem das Orchester wieder die Bühne betritt und der Chefdirigent den Taktstock erhebt.

Nicholas Milton wurde mit der Corona-Krise während Konzerten in Australien Anfang März konfrontiert. Ein Konzert musste er dort sogar ohne Publikum spielen. Kurz danach ist er mit seiner Frau nach Göttingen zurückgekehrt. „Während meiner vielen Spaziergänge im Göttinger Wald in den letzten Tagen, wo ich von den Sonnenstrahlen und dem Vogelgesang, der Musik der Natur inspiriert wieder tief durchatmen konnte, habe ich viel GSO-Publikum getroffen“, so Milton. „Als diese Menschen mir so oft gesagt hatten, wie sehr sie sich darauf freuen, das GSO wieder live zu erleben, hat mich das sehr glücklich gemacht.“

„Im Kulturzentrum in der Godehardstraße ist es still geworden, viel zu still“, berichtet Gabriele Rüdiger, zuständig im Orchester-Management für Public Relations und Besucherbetreuung, über den Ort, in dem das Orchester probt und viele Musiker üben. „Das Gebäude ist abgeschlossen, es darf keinen Publikumsverkehr geben und auch die Nutzung des Probensaals und der Übungsräume ist aufgrund einer städtischen Verordnung untersagt.“ Sie und ihre Kollegen in der Geschäftsstelle sind allerdings noch aktiv – im Homeoffice oder mit dem erforderlichen Abstand zueinander im Büro.

Kommuniziert wird per Mail und Telefon. „Viele Anrufer möchten wissen, wann wir wieder auftreten dürfen. Andere rufen an, um uns Mut zuzusprechen und um uns ihre Tickets der ausgefallenen Konzerte zu spenden. Das ist eine großartige Geste und für uns in dieser belastenden Zeit eine wirkliche Hilfe. Wir haben das beste Publikum der Welt.“

Die Musiker des Orchesters üben zurzeit in Kurzarbeit jeder für sich alleine zu Hause. „Unsere Aufgabe als Musiker ist es, anderen Menschen mit unserer Musik Freude zu bereiten. Dass wir das in diesen schweren und für viele sorgenvollen Wochen nicht tun können, bedaure ich sehr“, so Bettina Bormuth, Solo-Flötistin des Orchesters. „Auch ich selbst muss auf das Glück verzichten, das mich beim Musizieren inmitten unseres Orchesters erfüllt. Diese ganz besonderen Momente auf der Bühne, wenn man beim Spielen den Alltag völlig vergisst, fehlen mir. Damit ruht ein Stück Lebensinhalt – aber die Hoffnung, dass wir bald zu dieser wunderbaren Arbeit zurückfinden dürfen, trägt mich über diese Zeit hinweg“.

Das tägliche Üben in dieser konzertfreien Zeit ist für die Profi-Musiker wichtig: „So ein bis zwei Stunden übe ich im Moment im Übe-Keller zu Hause“, so Johannes Karl, der im Orchester Pauke und Schlagzeug spielt. „Doch es fühlt sich sehr komisch an: Man übt vor sich hin, um sich fit zu halten, aber ohne absehbaren Anlass. Normalerweise jagt im GSO ja ein Programm das nächste. Die schönen Momente des gemeinsamen Musizierens fehlen mir ganz klar. Ich hab den Vorteil, mit meiner Frau wenigstens eine Kollegin zu Hause zu haben.“ Doch der Musiker hat weiterhin gut zu tun: „Durch die angeordnete Kurzarbeit und die dadurch verbundene ehrenamtliche Tätigkeit als Betriebsrat blieb der Pensionsschock bisher zur Gänze aus.“

Flötistin Bormuth übt genauso viel wie zu „normalen“ Zeiten: „Ich möchte und muss fit bleiben, um jederzeit auf die Bühne zurückkehren zu können. Auf kommende Orchesterprogramme kann ich mich derzeit aber nicht vorbereiten, dafür fehlt das Notenmaterial und man weiß gar nicht, welches Konzertprogramm es sein wird, mit dem wir die Bühne wieder betreten dürfen.“ Dafür macht die Flötistin zu Hause auch mal Kammermusik mit ihren drei Kindern, die Klavier, Bratsche und Cello spielen. „Im normalen Schul- und Arbeitsalltag kommt das leider zu kurz.“

Trompeter Helmut Pöhner empfindet die aktuelle Zeit wie eine kreative Atempause nach bereits 32 Konzerten in diesem Jahr. „Plötzlich kommen viele Ideen – wenn ich es schaffe, den Grund der Zwangspause auszublenden.“ Tagsüber kümmert er sich um seine zwei Kinder. Wenn seine Frau nach Hause kommt, beginnt das Üben auf dem Instrument: „Mindestens zwei Stunden täglich, am Wochenende auch mehr. Ich mache hauptsächlich Fitnessprogramm fürs Instrument und übe neue Solo-Literatur – alles, was im Orchesteralltag zu kurz kommt. Was musikalisch als Nächstes geplant ist, steht in den Sternen.“

Chefdirigent Nicholas Milton blickt trotz allem positiv in die Zukunft: „Hoffentlich, in der nicht zu weit entfernten Zukunft, werden meine Musiker und ich wieder zusammen sein und durch die Kraft der Musik neue Freude in das Leben hier in Göttingen und in die Region bringen. Die Zuversicht hilft uns, optimistisch und hoffnungsvoll zu bleiben.“