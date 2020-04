Kurzarbeit im Haus am Wall: Wie geht das DT damit um?

Etwa 150 Mitarbeiter sind im Deutschen Theater (DT) unter Vertrag. Vorstellungen sind abgesetzt, Proben findet nicht statt. Einnahmen fehlen. Das DT-Leitungsteam hat jetzt Kurzarbeit beantragt.

Am 14. März ging die vorerst letzte Vorstellung im Deutschen Theater Göttingen über die Bühne, berichtet Verwaltungsdirektorin Sandra Hinz. Am 16. März wurde der Probenbetrieb eingestellt. Am 18. März setzten Theaterleitung und Betriebsrat ihre Unterschrift unter eine betriebliche Vereinbarung, die am 20. März in Kraft trat. Es ging um die Einführung von Kurzarbeit im Haus am Wall.

Das Theater sei ein öffentlicher Betrieb, erklärt Hinz. Schauspieler haben einen künstlerischen Arbeitsvertrag, die Mitarbeiter der Werkstätten und der Verwaltung einen Vertrag des öffentlichen Dienstes. In beiden Arbeitspapieren sei Kurzarbeit nicht vorgesehen – für die Theaterleitung also völliges Neuland. „Wir mussten uns erst einarbeiten“, sagt Hinz.

Inzwischen seien die Hürden, die ihnen im Weg gestanden hätten beseitigt. „Das hat sich jetzt erst aufgelöst.“ Die Betriebsvereinbarung ist unterschrieben, die Kurzarbeit angemeldet. Ein aufwendiger Prozess, erläutert Hinz, „ganz großartige Hilfe“ habe dabei Agentur für Arbeit geleistet.

Zwischen zehn und 20 Prozent Arbeit leisteten die Ensemblemitglieder derzeit, so Hinz. Sie spielten zu Hause kleine Produktionen ein, die auf der neu eingerichteten virtuellen Bühne, dem DT 3 veröffentlicht würden. Zu sehen sind dort bislang Lesungen, musikalische Beiträge mit kurzem Gespräch und Interviews – ein Repertoire, das sich zusehends füllt. Daneben bereiten die Schauspieler weiterhin ihre Rollen in bereits geplanten Produktionen vor – oder halten ihre Rollen in Stücken parat, die bereits angelaufen sind. Der Theaterbetrieb soll schnell wieder anlaufen, wenn die Corona-Sperre aufgehoben wird.

Etwa 50 Prozent sind laut Hinz die Mitarbeiter der Werkstätten aktiv. Sie befassen sich mit Wartungsarbeiten, kümmern sich um Bühnenbilder und sortieren den Fundus. Beispielsweise haben sie den Bestand an Hüten auf der Bühne ausgebreitet, durchgesehen und Teile aussortiert. Die Verwaltung arbeite zum größten Teil voll. Beispielsweise die Gehälter müssten überwiesen werden.

Viele Ensemblemitglieder seien in die Produktion der Gesichtsmasken eingespannt, die das Theater kostenlos für Göttinger Institutionen herstellt. Schauspieler bügelten die Stoffe und schnitten sie zu, berichtet Hinz. Mitarbeiter aus der Technik würden die fertigen Mundnasenstoffe ausliefern. Eine ganze Reihe von ihnen arbeitete „abteilungsfremd“. In einigen Werkstätten würden jetzt auch Projekte umgesetzt, die im Normalbetrieb zu kurz kommen. So erstellten die Kollegen in der Maske derzeit eine Fotodokumentation darüber, wie eine historische Perücke hergestellt wird. Sie soll künftig bei der Ausbildung des Nachwuchses zum Einsatz kommen. Und die Requisite „räumt auf und mistet aus“.

Mit der Einführung der Kurzarbeit und damit verbunden eines Schichtbetriebs – Vormittags- und Nachmittagsschichten – will die Theaterleitung laut Hinz gewährleisten, dass die Mitarbeiter genügend Abstand voneinander halten. Ansteckungen sollen verhindert werden. „Die Organisation läuft jetzt weitgehend“, sagt Hinz. Zwei bis drei Wochen könne das so weiter gehen. „Die Leute arbeiten gut zusammen.“ Ob sie guten Mutes ist? „Auf jeden Fall“, erklärt Hinz. Doch trotz des funktionierenden Notbetriebs findet Hinz die Situation komisch: „Theater ohne Theater ist einfach ein leeres Haus.“