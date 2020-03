„In Zeiten des Stillstands werden Künstler gebraucht“

Stefan Dehler ist nicht nur einer von zwei „stillen hunden“, die jedes Jahr mit mehreren Vorstellungen in den Städten im Altkreis Osterode gastieren und viel Publikum anlocken. Er ist auch einer von zwei Chefs im Kulturzentrum Apex in Göttingen. Thomas Kügler sprach mit ihm über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kultur.

Wie lange werden die Hunde still sein?

Unseren Spielbetrieb werden wir zunächst bis Ende der schulischen Osterferien einstellen. Alle bis Mitte April angekündigten Vorstellungen entfallen. In der Zwischenzeit heißt es: Abwarten und auf die sich verändernde Lage einstellen. Vermutlich werden dem Virus aber weitere Vorstellungen vor Ort und Gastspiele entfallen.

Wie viele Veranstaltungen musstet ihr im Apex absagen?

Wir haben bis nach den schulischen Osterferien insgesamt elf Veranstaltungen abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Lassen sich die Verluste beziffern? Wie hoch liegt deine Schätzung?

Bislang halten sich die Verluste für den Träger des Kulturbetriebs, der Apex Kultur e.V., in Grenzen. Die laufenden Kosten, vor allem für das Personal und die Miete, können durch die institutionelle Förderung von Stadt und Landkreis Göttingen beglichen werden. In den meisten Fällen konnten wir uns mit den Künstlern und Agenturen auf einen Ersatztermin einigen. Auf die Zahlung von Ausfallgagen konnte so verzichtet werden. Die Apex-Gastronomie ist deutlich härter betroffen. Bei Publikumsrückgang entfallen einkalkulierte Einnahmen. Die fixen Kosten bleiben aber.

Trifft die Krise die Freien härter als die kommunalen oder landeseigenen Kreativen?

Selbstverständlich. Schon die mit Geldern der öffentlichen Hand hoch subventionierten Theater werden durch die derzeitige Lage hart getroffen. Auch sie müssen ja einen gewissen Prozentsatz ihres Gesamtbudgets durch Kartenverkäufe erzielen. Für viele Freischaffende wird es jedoch auf eine existenzielle Notlage hinauslaufen. Mit Glück können sich einige der freien Theaterschaffende noch mit ihren aktuellen Projektgeldern über Wasser halten, wenn das Projektbudget Geld für Proben und Spielgagen vorsieht. Für alle, die auf Einnahmen durch Kartenverkauf, auf Gastspiele oder Engagements angewiesen sind, sieht es düster aus. Die haben in der Zeit der Veranstaltungsverbote schlichtweg kein Einkommen.

Das trifft auch auf praktisch alle der professionellen freien Musiker zu. Wir, also stille hunde, sehen der nächsten Zeit erst mal mit gespannter Gelassenheit entgegen. Im Augenblick haben wir noch genügend Reserven, um ein paar Wochen Veranstaltungsverbot durchzuhalten. Abgesagte Gastspiele und sonstige Aufträge hauen aber schon ins Kontor.

Wie lange wird es dauern, bis sich die Kultur von der Krise erholt hat?

Betriebswirtschaftlich betrachtet: eine ganze Weile. Es ist ja so, dass sich die ausgefallenen Veranstaltungen nicht einfach im Spätsommer, Herbst oder Winter nachholen lassen. Das nächste Halbjahr und ein Großteil des Jahres 2021 ist im Fall des Apex bereits verplant, mögliche Vorstellungstage sind längst belegt. Man kann die Veranstaltungssaison nicht länger machen. Wer sagt denn, dass ein dann stark komprimierter Spielplan wirklich Sinn ergibt. Wenn plötzlich alle Veranstalter im kommenden Herbst mit einer immensen Veranstaltungsdichte aufwarten, alle Theater und Konzerthäuser, Clubs und Festivals im selben Zeitraum miteinander konkurrieren? Das Apex-Team gerät also gerade ganz schön ins Schwitzen, wenn es um die Verlegung von Kabarett- und Livemusik geht. Bei vielen Veranstaltern wird es darauf hinauslaufen, dass am Ende des Jahres weniger Veranstaltungen angeboten werden konnten und in dem meisten Fällen wird es auf einen betriebswirtschaftlichen Verlust hinauslaufen.

Werden alle diese Krise überstehen?

Ich hoffe es. Ich fürchte aber: Nein. Wie soll das auch gehen? Bei den Spielstätten für Livemusik, oft eine Kombination von Kulturbetrieb und kommerzieller Gastronomie, war in vielen Fällen schon vor der Krise Krise.

Im Falle Apex gehe ich davon aus, dass am Ende alles gut ausgeht. Aber das Wohl und Wehe des Kulturorts hängt auch von den Kooperationspartnern ab, die die Gastronomie betreiben und einen großen Batzen an Fixkosten tragen müssen: Miete, Strom, Gas. Viele der freien Kunstschaffenden, übrigens auch die freien Journalisten, die über das Metier berichten, werden eine Weile arbeitslos, etliche dabei ganz ohne Einkommen sein und auf Sozialleistungen angewiesen.

Was macht ein Kreativer in der Zeit des verordneten Stillstands?

Planen. Und die tausend Dinge, die schon lange gemacht werden mussten, für die bislang aber keine Zeit war, vom Aufräumen des Büros über die Reparatur von technischen Gerätschaften und die Renovierung von Spielstätten bis hin zum Lesen des Buchs, das man zu Weihnachten geschenkt bekommen hat.

Wie übersteht ein Kultur-Aficionado die veranstaltungsfreie Zeit?

Etwas in mir freut sich über die Ruhe. Ich werde mich den „inneren Veranstaltungen“ widmen. Beim Lesen und Musik hören. Wahrscheinlich werde ich es auch hinkriegen, etwas zu schreiben. Ausnahmsweise wohl mal mit Muße. Mit Glück können wir dann im Herbst ein neues Stück auf die Bühne bringen.

Steht in der nächsten Spielzeit Camus‘ Pest auf dem Spielplan der stillen hunde?

Ein lesenswerter Roman. Vordergründig werden die Phasen einer Epidemie in einer nordafrikanischen Stadt geschildert, vom Moment an, wo die ersten warnenden Zeichen sichtbar werden bis zur Katastrophe mit vielen Toten und dem Abklingen der Seuche. Überzeitliche Bedeutung bekommt das Buch, wenn man die darin beschriebenen Ereignisse symbolhaft deutet, als ein Bild des von grausamen Zufällen bestimmten Lebens, dem wir alle ausgeliefert sind. Ein Auszug daraus wäre es wert gewesen in unser aktuelles Literarisches Roulette aufgenommen zu werden. Nein, ich fürchte, diese Geschichte wird nach dem Jahrhundertereignis, an dem wir gerade teilhaben, im Theater kein Publikum finden. Die Leute haben es ja gerade erlebt. Dann möchte man es nicht auch noch auf der Bühne sehen.

Was können die Verantwortlichen aus dieser Krise lernen?

Das es richtig blöd kommen kann. Jederzeit. Etwas, das wir in unserer strikt zivilisierten, geregelten und geordneten Welt kaum noch wahrhaben wollen. Ob es gelingt, daraus in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, der Politik, der Wirtschaft, der Kunst die richtigen Konsequenzen zu ziehen, halte ich für unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird man in Zukunft ein Paar mehr Medikamente, Notbetten und Rettungswagen vorhalten. Für die Situation der Kunstschaffenden wird sich vermutlich nicht viel ändern. Vielleicht wird aus einem aktuellen Nothilfefonds doch eine dauerhafte Einrichtung, wünschenswert.

Der eine oder andere freie Schauspieler, Tänzer, Sänger, Musiker wird sicher überlegen, ob sich das Arbeiten in dem Metier lohnt. Wirkliche Überzeugungstäter lassen sich aber nicht abschrecken. Wer Kunst machen will, macht Kunst. Egal wie rosig die Zeiten sind. Und: Wahrscheinlich werden Künstlerinnen und Künstler nach der Zeit des Stillstand mehr gebraucht denn je.