Blühflächen können in der Landwirtschaft angelegt werden, um Insekten zu helfen.

Osterode. Dr. Jürgen Endres referierte beim Nabu Osterode zum Thema Insektenschutz in Haus, Garten und Gemeinde.

In drei Bereichen gilt es, Insekten zu unterstützen

Der Nabu Osterode hatte jüngst zu einem Vortrag zum Thema Insektenschutz in Haus, Garten und der Gemeinde eingeladen. Dr. Jürgen Endres referierte, um Hilfe und Aufklärung für Gegenmaßnahmen zum Insektenschwund zu erfahren. Es waren erstaunlich viele Zuhörer gekommen, die fraglos die Corona-Etikette einhielten und zwei Stunden dem spannenden Vortrag des Experten lauschten.

Karikaturen zu dem Thema boten einen guten Einstieg. Ein wissenschaftlicher Abriss über den Umfang des Insektenvolkes verschaffte erst einmal einen Überblick. Ein Drittel der landwirtschaftlichen Produkte benötigt die Bestäubung durch Insekten. Es gibt auch Pflanzen die Besamung durch den Wind ermöglichen, wie beispielsweise der Raps. Viele Insekten dienen der Schädlingsbekämpfung wie etwa die Ameise. Andere Insekten sind die „Müllabfuhr“ und „Leichenbestatter“, ohne die wir im Abfall ersticken würden.

Ganz ohne Zweifel gibt es auch Insekten wie die Wanderheuschrecken die alles kahl fressen und als Schädlinge eingedämmt werden müssen. Die Köcherfliege hält unsere Gewässer rein. Die Tigermücke, die sich im Klimawandel wohl fühlt und vermehrt, überträgt Krankheiten. Mit Fotos wurde die verschiedenen Arten anschaulich gemacht.

Es also drei Handlungsfelder, wo die Insekten geschützt und gefördert werden müssen: im landwirtschaftlichen und gärtnerischen Anbau, im Wald und im Wasser. In der Landwirtschaft können Brachen, Blühflächen und Ackerrandstreifen angelegt werden. „Wir sterben keinen Hungertod, wenn landwirtschaftliche Fläche eingeschränkt wird“, betonte Dr. Endres. Der Pestizideinsatz muss zurückgehen. Obst-, Gemüse und Gewürzgärten sind die besten Aufwuchsflächen für Insekten und dort gibt es auch einen gesunden Ausgleich von nützlichen Insekten und Schädlingen. Der Schottergarten jedenfalls ist es nicht, der der Aufwuchsort für diese Nützlinge ist. Der Balkon, der Hausgarten oder die Hauswand bieten Möglichkeiten, den Tieren zu helfen. Über viele Stauden ist es besonders der spät blühende Efeu der Nahrung und Wohnstatt im Herbst bietet. Insektenhotels, Totholz und Steinhaufen im Garten helfen den gefährdeten Insekten ebenfalls. Das richtige Insektenhotel war von den Zuhörern am Ende des Vortrags ein besonders begehrtes Thema.

Die NABU-Vorsitzende Ursula Glock-Menger bedankte sich Dr. Endres für seinen engagierten Vortrag und bat um weitere Vorträge in der Zukunft.