Zwischen Komik und Tragik

Ein mulmiges Gefühl für die Besucher gleich beim Einlass in den Theatersaal: Sicherheitskontrolle durch zwei Personen wie am Flughafen, dazu Wachpersonal mit Maschinengewehren. Die Hände müssen nach oben gehoben werden, Jacken sind auszuziehen, Gürtel abzulegen und per Metalldetektor werden die Besucher nach Metallgegenständen abgesucht. Dazu aus einem Lautsprecher die unwirsche Ansage, zügig Platz zu nehmen.

Doch der Einlass der Zuschauer im Deutschen Theater zur Uraufführung von „Bombe!“ ist schon Teil des Theaterstücks, über einen Syrer, der nach Deutschland kommt. Doch spätestens als der Neuankömmling mit Kuscheltieren als warmer Empfang im überspitzten Sinne deutscher Willkommenskultur beworfen wird, ist der Zuschauer wieder im Lach-Modus – auch wenn das Lachen im Halse stecken bleibt. Der Running Gag des Abends: Ob der Syrer denn eine Bombe dabei hätte? Deutscher Humor trifft auf reales Schicksal eines Menschen aus Aleppo. Klischees treffen auf Vorurteile, Politik auf Emotion und Tragik auf sehr viel Humor: Das Stück von Abdul Abbasi und Phillipp Löhle überzeichnet mit absurdem, zynischem Witz die Flucht eines Syrers aus der Kriegshölle und die Sicht der Deutschen was Integration sei – eine Herausforderung für beide Seiten.

Bei der genauen Aussprache des Namens des Syrers fangen die Schwierigkeiten der Deutschen schon an. Überhaupt: Der Neuankömmling sieht ja im westlichen Anzug für die Deutschen gar nicht arabisch aus. Deutsch kann er nicht, aber fließend Englisch. Besonders irritierend für seine neuen Bekannten in Deutschland: Er will gar kein Asyl, sondern ein Visum, um Zahnmedizin zu studieren.

Das Stück kombiniert reale Erlebnisse des Autors Abdul Abbasi mit fiktiven Episoden. Die Aufführung reiht unterschiedliche Szenen aneinander – es geht Schlag auf Schlag: Hysterische Beamte des BAMF erklären den verworrenen Unterschied zwischen Flüchtlingseigenschaft und Asylberechtigung, der Sprachkurs bei einer homosexuellen Lehrerin oder ein Silvester-Feuerwerk, das beim Flüchtling einstige Todesängste vor Kriegsbeschuss hochkommen lässt. Ein geldgeiler Schleuser will ihm in Yuppie-Manier Geld für eine Überfahrt über das Mittelmeer abknöpfen. Es gibt Gespräche über Leichen in der Mülltonne und Folter von Jugendlichen in Syrien. Plötzlich taucht noch der Bruder seiner neuen deutschen Freundin auf, der mit aggressiven deutsch-nationalen Sprüchen den hiesigen Alltagsrassismus verkörpert. Dann der Wechsel zu einer fiktiven ZDF-Sendung, in dem Syrer stereotypisch zu allen Flüchtlingsthemen befragt werden.

Amüsant die Warnung eines syrischen Landsmannes: Guck’ dir die Deutschen an, wie sie aussähen mit ihrer Funktionskleidung, die Mülltrennung, langweilige Spaziergänge und dies schreckliche Mischgetränk aus Cola und Fanta – Gelächter im Publikum. Und einen kleinen Sprachkurs gibt es auch. Syrer haben in ihrer Sprache gerade mal zwei und die Deutschen gleich sechs komplizierte Zeitformen.

Die vier großartig agierenden Schauspieler Marius Ahrendt, Roman Majewski, Marie Seiser und Gaia Vogel bringen mächtig Abwechslung auf die Bühne: Ständig wechseln sie die Rollen und ihre Kleidung, es gibt Zeitsprünge und Ortswechsel. All dies macht die Vorstellung sehr kurzweilig. „Bombe!“ zeigt Missverständnisse, kulturelle Unterschiede und menschliche Gemeinsamkeiten verschiedener Kulturen auf.

Die entscheidende Frage dieses herrlich turbulenten Stückes fällt irgendwann zwischendurch: Ab wann sei man richtiger Deutscher? Diese unterhaltsame und vom Publikum umjubelte Inszenierung lädt dazu ein, Antworten zu suchen – oder die Absurdität dieser Frage zu entdecken.