So vermeidet man die schlechtesten Passwörter

Bereits zum fünften Mal in Folge sind die weltweit beliebtesten Passwörter nunmehr „123456“ und „password“ (Passwort). Trotz der permanenten Ermahnungen seitens Experten aus dem Bereich der Cybersicherheit und digitalem Datenschutz neigen einige Nutzer immer noch dazu, sich schwache Passwörter auszusuchen, die sich kinderleicht hacken lassen. Zu diesem Ergebnis kommt das Software-Unternehmen NordPass, das jedes Jahr aufs Neue eine Liste der Top 200 der schlechtesten Passwörter veröffentlicht.

Zur Aufstellung dieser Liste hat das Unternehmen mehr als 5 Millionen veröffentlichte Passwörter bewertet, die im Dark Web zugänglich sind. Solche Passwörterdatenbanken kommen zum Großteil aus Europa und Nordamerika. „In den vergangenen Jahren ist eine gigantische Datenbank aus privaten Nutzerinformationen zum Vorschein gekommen, die als Folge von zahlreichen Datenlecks und Verstößen entstanden ist. Und in letzter Zeit scheint es, als würden wir alle paar Tage über einen neuen solchen Vorfall hören“, so Daniel Markuson, Experte für digitalen Datenschutz bei NordVPN. „Mit Zugriff auf solche Massen von sensiblen Daten können Cyberkriminelle von diesen auf verschiedene Arten und Weisen Gebrauch machen. Und genau deshalb ist es so gefährlich, dieselben Anmeldedaten für verschiedene Dienste, Websites und Plattformen zu verwenden.“

Nachstehend sind die zehn schlechtesten Passwörter des Jahres 2019 gelistet, die laut der Liste der Top 200 der schlechtesten Passwörter unter keinen Umständen für Konten genutzt werden sollten: 1. 123456, 2. test1, 3. password, 4. zinch, 5. g_czechout, 6. asdf, 7. qwerty, 8. iloveyou, 9. abc123, 10. 111111.

Daniel Markuson von NordVPN nennt nachfolgend einige Tipps, wie ein starkes Passwort kreiert wird, das man nicht nach kurzer Zeit wieder vergessen hast:

1. Verwende niemals kurze Passwörter. Je mehr Zeichen ein Passwort hat, desto länger dauert es für einen Hacker oder sonstigen Cyberkriminellen, dieses zu knacken.

2. Erstelle ein komplexes Passwort. Verwende Groß- und Kleinschreibung, Symbole, Sonderzeichen und Nummern, um starke Passwörter zu kreieren.

3. Verwende lange Passphrasen. Wörter aus dem Wörterbuch zu verwenden, wird nicht empfohlen, aber eine Kombination aus 6 bis 7 zufälligen Worten stellt eine gute Methode dar. Eine Kombination wie „links Elefant Schuhe Lila Rugby Urlaub“ ist aufgrund der Länge und Willkür schwierig zu erraten, aber leicht zu merken.

4. Setze auf eine Eselsbrücke. Kreiere einprägsame Sätze, indem du dir eine Eselsbrücke baust. Beispielsweise kannst du einen Satz wie „Ich liebe es, in der Freizeit mit meinen Freunden Pizza zu essen!“ nehmen, und ein Passwort wie „1leidFmmFPze!“ kreieren.

5. Hol dir einen Passwort-Manager. Starke Passwörter lassen sich nur schwierig merken, weshalb ein Passwort-Manager eine gute Idee ist. Zu den beliebtesten zählen NordPass und 1Password.

Starke Passwörter sind insbesondere für Dienste und Websites unerlässlich, bei denen man die sensibelsten Informationen teilst. Hierzu zählen Online-Banking, Shopping-Websites, das heimische WLAN, private und Arbeits-E-Mail- sowie manche Social-Media-Konten.

