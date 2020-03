Johanna Böhlendorf ist beste Vorleserin auf Kreisebene

Acht Schülerinnen und Schüler aus dem Altkreis Osterode traten in der Aula des Pädagogiums Bad Sachsa gegeneinander im Vorlesen an, um herauszufinden, wer den Harzrand von Badenhausen bis Bad Sachsa am besten beim Bezirksvergleich vertreten kann. Am Ende setzte sich Johanna Böhlendorf (KGS Bad Lauterberg) durch.

Nachdem alle drei Minuten lang ihren selbstgewählten Text vorgelesen hatten, wurde schon deutlich, wie dicht die Leistungen beieinander lagen. In der Pause vor dem zweiten Durchgang stärkten sich alle bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken und der Unterstufenchor des Pädagogiums sorgte mit drei schwungvollen Liedern für Entspannung und gute Laune.

Zweite Runde unbekannter Text

Dann wurde in umgekehrter Reihenfolge zwei Minuten ein unbekannter Text vorgelesen.

Susanne Kinne von der Buchhandlung Moller, die die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Franziska Kügler vom Pädagogium organisiert hatte, hatte dafür ein Buch ausgewählt, das von Anfang an spannend war. Wieder alle acht dicht beieinander – jetzt lag die Entscheidung bei der Jury.

Die Jury. Foto: Susanne Kinne / Privat

Nach Minuten angespannter Wartezeit traten Susanne Kinne und Markus Deckert vom Herzberger Kino vor die Zuhörer und riefen Johanna Böhlendorf von der KGS Bad Lauterberg nach vorne und zeichneten sie als Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs aus. Sie erhielt als besonderen Preis einen Kinogutschein für das Kino in Herzberg und anschließend – wie alle anderen auch – den Buchpreis des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, einen Kopfhörer von der Sparkasse Osterode am Harz und zu guter Letzt von Antje Weick einen Tagesgutschein für das Salztal-Paradies und die Zeitungsente Paula Print. Für die Jury und die Ausrichter hatte Antje Weick ebenfalls eine Überraschung mitgebracht – auch sie dürfen sich einen Tag im Salztal-Paradies entspannen.

Jetzt drücken alle Beteiligten Johanna Böhlendorf für die nächste Runde die Daumen und wünschen ihr, dass sie – genauso wie Maximilian Bröde vom Pädagogium im vergangenen Jahr – es mindestens bis zum Landesentscheid schafft.

Vorlesende: Sascha Wollborn (OBS Hattorf), Lorena Gerlach (Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg), Lisa Brandt (OBS Herzberg), Johanna Böhlendorf (KGS Bad Lauterberg), Tamina Wedekind (Pädagogium Bad Sachsa), Rayyah Okla (Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode), Leona Golletz (RS Röddenberg Osterode) und Liara-Nimué Bergmann (OBS Badenhausen)

Jury: Antje Weick vom Kinderbüro, Rosemarie Matwijow von der Stadtbücherei Herzberg, Barbara Merten, Kinderbuchautorin aus Duderstadt, Markus Deckert vom Kino Herzberg und Nicole Herbst von der Sparkasse Osterode.