Frauen erleiden noch immer Gewalt

Seyma Yildiz Cinayeti, eine 17-jährige Gymnasiastin, soll im sozialen Netzwerk Facebook mit Jungs befreundet gewesen sein – das kostete sie das Leben. Nach einem heftigen Disput wurde sie von ihrem Vater erschossen. Mit diesem tragischen Fall aus der Türkei leitete Ilyas Cangöz, Vorsitzender des Alevitischen Kulturvereins Herzberg, am Samstag die traditionelle Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentags ein, die unter dem Thema Gewalt gegen Frauen im 21. Jahrhundert in der Türkei stand.

Der Internationale Frauentag hat für den Verein seit seiner Gründung von mehr als 20 Jahren eine besondere Bedeutung. Viele Mitglieder und Herzberger waren der Einladung in die Vereinsräume in der Hauptstraße deshalb auch in diesem Jahr wieder gefolgt.

Wegen der immer noch bestehenden Diskriminierungen der Frau habe der Internationale Frauentag immer noch einen hohen Stellenwert, sagte Cangöz. Im Jahr 2019 seien in der Türkei 474 Frauen von Männern ermordet worden, weil sie unter anderem einen Heiratsantrag abgelehnt hatten. Außerdem seien Männer, die eine Frau vergewaltigt hatten, freigesprochen worden, wenn sie diese Frau später geheiratet hatten.

In ihrem Grußwort wies die Vorsitzende des Vereins Frauen für Frauen aus Osterode, Karin Agsten, unter anderem auf eine Ausstellung zum Thema Gewalt gegen Frauen am Schilde 29 in Osterode hin.

Sie sei froh, in Deutschland geboren zu sein, sagte Angelika Kiep, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Herzberg. Anfänglich seien Jungen und Mädchen in der Regel noch gleich. Dies würde sich aber auch in Deutschland später ändern. Frauen müssten im Beruf viel leisten, um mit Männern gleich zu stehen. Dies erklärte sie auch anhand einiger Beispiele.

In einem Gespräch erläuterte Ilyas Cangöz die Stellung der Aleviten in der Türkei und deren Gründe für ihre Flucht nach Deutschland. Die Türkei erkennt die Aleviten nicht als eigenständige Religion an. Sie gelten in der Türkei zwangsweise als Muslime. Ein Großteil der Aleviten distanziere sich jedoch vom Koran. Sie halten sich nicht an dessen Weisungen. Schweinefleisch essen sei nicht verboten und Verzicht auf Alkohol kein Muss. Sie respektierten andere Religionen, die Bibel und den Koran, aber leiteten daraus keine Handlungsanweisungen ab. In Deutschland hätten sich die rund 800.000 Aleviten, die zu 95 Prozent aus Anatolien in der Türkei stammen, eng mit der Gesellschaft verwoben, sagte Cangöz. Früher seien die Aleviten wegen der Unterdrückung in die Berge geflohen. Ab den 1960er Jahren seien sie dann auch nach Europa und auch nach Deutschland gekommen.

Der Alevitische Kulturverein wurde 1999 in Herzberg gegründet und hat knapp 100 Mitglieder. Ihren Gottesdienst Cem feiern sie gemeinsam, Männer, Frauen und Kinder.

Wie immer bei Festen des Alevitischen Kulturvereins wurde die gemeinsame Geselligkeit mit Musik, alevitischen Rundtänzen und einem Buffet anschließend bei allen Teilnehmern der Veranstaltung groß geschrieben.