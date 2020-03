Verband berichtet über seine Projekte

Auf der Mitgliederversammlung des Landschaftspflegeverbands Landkreis Göttingen im Hofcafé Gieboldehausen wurde satzungsgemäß der Vorstand neu gewählt. Dieser ist drittelparitätisch zusammengesetzt aus Vertretern der Politik im Kreis, der Naturschutzverbände sowie aus Land- und Forstwirtschaft. Neu im Vorstand sind Dieter Buhse aus Stauffenberg als Vertreter der Jägerschaften im Kreis und Thomas Fechtler aus Gleichen von der Biologischen Schutzgemeinschaft (BSG) Göttingen. Die übrigen Mitglieder wurden im Amt bestätigt.

Ebenfalls für weitere drei Jahre wurde der geschäftsführende Vorstand wiedergewählt mit Dr. Ralph Mederake (BUND Göttingen), Gerald Henze (AG Feldmarken) sowie als Vorsitzender Dr. Martin Worbes (Kreistagsmitglied).

Weiter wurden auf der Versammlung die aktuellen Projekte von den Mitarbeitern des Landschaftspflegeverbands vorgestellt. Frauke Helms berichtete vom erfolgreichen Abschluss des BfN-Rotmilanprojekts, dass der Landschaftspflegeverband Göttingen als einer von neun bundesweiten Umsetzungspartnern in den vergangenen sechs Jahren betreut hat. Dabei fanden unter anderem 626 Beratungsgespräche mit Landwirten statt mit dem Ergebnis, dass auf rund fünf Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Rotmilanpopulation vorgenommen werden.

Ute Grothey berichtete ausführlich über die Reaktionen auf den Gründlandbrief der südniedersächsischen Kreise adressiert an die Ministerien in Hannover sowie über daran anknüpfende zahlreiche Aktivitäten in 2019. Schwerpunktmäßig geht es um den Erhalt und die Entwicklung des artenreichen Grünlandes und damit einhergehend um die Unterstützung der Weidetierhaltung in Südniedersachsen.

André Kuklik stellte das neue Leader-Projekt „Erhalt und Entwicklung der Gipskarstlandschaft Südharz“ vor. Ziel ist es, die Grundlagen für ein Naturschutzgroßprojek t in dieser Region mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung zu schaffen. Weiter informierte Sinja Zieger über den Stand des Leader-Projekts „Anpassung der Pflege von Wegrändern zur Förderung der Artenvielfalt“, das bis zum Frühjahr 2022 verlängert wurde.

Klaus König gab abschließend den Haushaltsbericht und wies auf die 25-Jahr-Feier des Verbands am 30. August auf der Seulinger Warte hin.

Martin Worbes bedankte sich bei der Geschäftsführung und dem gesamten Team der Geschäftsstelle für die erfolgreiche Arbeit im vergangenen Jahr, bei der eine breite Palette an aktuellen und gesellschaftlich wichtigen Themen aufgegriffen und zum Wohle von Natur und Landschaft umgesetzt würden. Er wünscht sich „in Zukunft eine institutionelle Förderung durch das Land Niedersachsen, so wie es in anderen Bundesländern selbstverständlich ist“.