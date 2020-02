10 Jahre Mordsharz: Thriller-Autor Sebastian Fitzek liest

Sebastian Fitzek wird im Rahmen des Mordsharz-Festivals lesen. Kaum sei die Zusage des Thrillerautors offiziell bestätigt worden, waren die Karten für die Lesung in Wernigerode auch schon vergriffen, heißt es vonseiten der Veranstalter. Dabei sei Fitzek längst nicht der einzige große Name, mit dem das Harzer Krimifestival in seinem Jubiläumsjahr aufwarten kann.

„Zum zehnjährigen Bestehen lassen es die Organisatoren in Wernigerode, Goslar, Nordhausen und erstmals auch in Walkenried ordentlich krachen“, werben die Veranstalter: Autoren aus fünf Nationen werden in diesem Jahr an vier sehenswerten Lokalitäten in drei Bundesländern aus ihren aktuellen Bestsellern lesen. Dazu kommt die Verleihung des Krimipreises Harzer Hammer, eine Drei-Fragezeichen-Liveshow und Theater mit den Stillen Hunden.

Klaus-Peter Wolf, Arne Dahl, Andreas Gruber und viele andere sind dabei. Damit wollen die Ausrichter Christoph Lampert, Roland Lange, Andreas Sack und Christian Dolle zeigen, dass der Harz sich kulturell schon lange nicht mehr verstecken muss. „Vor zehn Jahren hätten wir nie gedacht, dass ein Literaturfestival im Harz so groß werden kann“, sagen sie und zeigten sich erfreut und dankbar.

„Inzwischen haben wir regelmäßig internationale Autoren mit dabei, präsentieren sie sozusagen grenzenlos in allen drei Ländern und haben Fans, die extra wegen Mordsharz ihren Urlaub hier planen.“ Dabei gelte der Dank in erster Linie den vielen Gästen, den Autoren, von denen viele ebenfalls gerne wiederkommen, den Vertretern der Event-Lokalitäten und allen Unterstützern, die in den vergangenen Jahren zu wichtigen Partnern geworden seien.

Eröffnungsgala am 16. September

Die Eröffnungsgala findet in diesem Jahr am Mittwoch, 16. September, im Fürstlichen Marstall in Wernigerode statt, wo ab 15 Uhr Autor Christoph Dittert und Geräuschemacher Jörg Klinkenberg „Die drei Fragezeichen – Und die schweigende Grotte“ zum Leben erwecken wollen.

Um 20 Uhr liest Sebastian Fitzek aus seinem neuesten Thriller „Das Geschenk“.

Im Anschluss daran wird der diesjährige Gewinner des Harzer Hammers bekanntgegeben und das Erstlingswerk des Preisträgers vorgestellt.

17. September, Goslar

Am Donnerstag, 17. September, geht es um 18 Uhr in der Kaiserpfalz in Goslar mit Tatjana Kruse humorvoll los mit „Zwei Schwestern für ein Halleluja“. Um 19.30 Uhr stellt der dänische Bestsellerautor Jens Henrik Jensen seinen Thriller „Oxen – Lupus“ vor, der in der deutschen Version von Dietmar Wunder gelesen wird, der etwa Daniel Craig in „James Bond – Casino Royal“ synchronisierte.

Der Autor Andreas Gruber liest im Rahmen des Mordsharz-Festivals in diesem Jahr im Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried aus seinem Buch „Knochennadel“. Foto: Christian Dolle / Mordsharz

Um 21 Uhr soll es wieder etwas humorvoller werden, wenn Klaus-Peter Wolf begleitet von Bettina Göschl aus „Rupert undercover – Ostfriesische Mission“ lesen – oder eben auch nicht lesen – wird.

Im Tabakspeicher in Nordhausen geben sich am Freitag, 18. September, um 18 Uhr die Stillen Hunde aus Göttingen die Ehre. Was genau sie für Mordsharz vorbereiten, bleibt vorerst noch geheim. Um 19.30 präsentiert Yrsa Sigurdardotir aus Island ihren neuen Thriller „Abgrund“, der erneut von Dietmar Wunder auf deutsch gelesen wird. Den Abschluss um 21 Uhr macht Arne Dahl mit seinem neuen Krimi „Vier durch vier“, dem Schauspieler Peter Lontzek seine deutsche Stimme gibt.

19. September, Walkenried

Der Samstag, 19. September, im Kloster Walkenried steht ganz im Zeichen dreier Bestsellerautoren aus Österreich: Um 18 Uhr wird es mit Alex Beer und „Das schwarze Band“ zunächst historisch, denn der Krimi spielt im Wien des Jahres 1921. Um 19.30 Uhr schickt Andreas Gruber in „Knochennadel“ seinen Wiener Kommissar nach Paris. Und um 21 Uhr liest Bernhard Aichner aus seinem Thriller „Der Fund“, den wiederum Sebastian Fitzek als „unverwechselbar“ lobte.

„So schließt sich also der Kreis und das Mordsharz-Programm für 2020 lässt sich wohl definitiv als eine runde Sache bezeichnen“, zeigen sich die Veranstalter einig und kündigen gleich noch einige Überraschungen an.

Tickets und Informationen gibt es unter www.mordsharz-festival.com.