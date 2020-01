Kirchengemeinden richten ein Projektjahr aus

Die Kirchenmusik im Kirchenkreis Harzer Land plant in diesem Jahr gemeinsam mit verschiedenen Kirchengemeinden das ganzjährige Projekt „Frieden und Freiheit“, anlässlich des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs. Unter diesem Motto werden im Jahr 2020 insgesamt 14 Veranstaltungen stattfinden – vorwiegend in der Nicolaikirche in Herzberg und in der Schlosskirche in Osterode. Konzerte werden auch in der Michaeliskirche in Lonau und in der St.-Andreas-Kirche in Bad Lauterberg sowie in der Kapelle in Ührde zu erleben sein.

Neben Konzerten mit Werken aus der Zeit der beiden Weltkriege werden Aufführungen mit Texten und Musik zu Freiheit und Frieden auch aus früheren konfliktreichen Zeiten der vergangenen Jahrhunderte sowie der heutigen Zeit zu hören sein.

Beginn mit Kunstausstellung

Die Veranstaltungsreihe beginnt mit der Eröffnung einer Kunstausstellung mit Werken syrischer Künstler an Sonntag, 26. Januar, um 16 Uhr in der Nicolaikirche in Herzberg. Bei der zweimonatigen Kunstausstellung der syrischen Künstler Nasim Kasem und Ayman Aldarwish sowie des Malers Abdul Karim Al Hassan werden in der Nicolaikirche in Herzberg Bilder ausgestellt, die vorwiegend während und nach der Flucht der Künstler entstanden sind.

Abdul Karim Al Hassan ist ein in Herzberg wohnender syrischer Künstler. Er wirkte vor Kriegsausbruch in Damaskus als Kunstlehrer. Da seine künstlerische Tätigkeit als Maler in Syrien von der in Teilen radikalislamisch geprägten Gesellschaft nicht toleriert wurde und viele seiner Gemälde zerstört wurden, sah er sich gezwungen, aus Syrien zu fliehen. Er hat in Herzberg wieder damit begonnen, sich künstlerisch zu betätigen. Seine Bilder zeigen sein Leben in Syrien vor dem Krieg und seine Verarbeitung der Kriegserlebnisse.

Das in Osterode lebende Künstler-Ehepaar Nasim Kasem und Ayman Aldarwish verarbeitet in eindrucksvoller Weise in seinen Bildern die Kriegszeit in Syrien, die Flucht mit allen Mühen und Gefahren, das Leben in Deutschland verbunden mit der Sehnsucht nach Frieden und Freiheit in menschlicher Gemeinschaft.

Aiman Aldarwish und Nasem Kasem. Foto: Nora Garben / HK-Archiv

Als Eröffnung der Kunstausstellung ist ein Festakt mit Musik geplant. Hierbei werden Bilder und Leben der Künstler im Vordergrund stehen. Dazu wird Musik unter anderem von Fritz Kreisler zu hören sein, der selbst aus Deutschland und Österreich während der NS-Zeit nach Frankreich floh und schließlich in die USA auswanderte. Er kehrte Zeit seines Lebens nicht mehr nach Europa zurück. Des Weiteren werden kurze Sätze des ungarisch-französischen Komponisten György Kurtag erklingen, der in der NS-Zeit von Rumänien nach Ungarn floh, sowie Stücke des britischen Komponisten Malcolm Arnold und Variationen von Reinhold Ritter. Es spielen Daniel Ehrenfeuchter (Klarinette), Marike Webel (Violine) und am Klavier Jörg Ehrenfeuchter. Der Eintritt ist frei.

Ideell und finanziell wird die Veranstaltungsreihe etwa von dem Landschaftsverband Südniedersachsen, der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, der Sparkasse Osterode am Harz, der Harz Energie, dem Landkreis Göttingen, der Hanns Lilje Stiftung, der Musikgemeinde Osterode, von dem Förderverein für Kirchenmusik an St. Nicolai und weiteren kirchlichen Einrichtungen unterstützt.