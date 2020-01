Die berühmteste Holzpuppe der Welt kommt nach Osterode

Osterode. Das Theater Liberi präsentiert am 31. Januar „Pinocchio – das Musical“ in der Stadthalle von Osterode.

Osterode darf sich auf einen Höhepunkt für die ganze Familie freuen: Am Freitag, 31. Januar, präsentiert das Theater Liberi „Pinocchio – das Musical“ um 16 Uhr in der Stadthalle.

Das Theater Liberi schickt in seinem Musical-Highlight „Pinocchio“ die berühmteste Holzpuppe der Welt auf den Weg Richtung Menschlichkeit. „Mit perfekt abgestimmten Eigenkompositionen und viel Spannung werden Groß und Klein mit auf eine magische Reise voller fantastischer Momente genommen – ein Live-Erlebnis für die ganze Familie“, versprechen die Veranstalter.

Das für seine fantasievollen Familienshows bekannte Theater Liberi präsentiert den Klassiker von Carlo Collodi in einer zeitgemäßen Version: Mit viel Humor bringen die ausgebildeten Musicaldarsteller die Geschichte von Pinocchio auf die Bühne.

Achterbahnfahrt quer durch Pop, Rock, Soul und Chanson

Musikalisch erwartet das Publikum eine Achterbahnfahrt quer durch Pop, Rock, Soul und Chanson – abgerundet durch „rasante Choreografien“, wie die Veranstalter wissen lassen. „Das wandelbare Bühnenbild und die farbenfrohen Kostüme versetzen die Zuschauer direkt in Meister Geppettos Werkstatt, in das Puppentheater des Feuerfressers und sogar in das schaurige Seeungeheuer“, kündigen die Veranstalter an.

Das bekannte Märchen handelt von der Marionette mit der Lügennase, die Geppetto aus einem Holzscheit geschnitzt hat. Der hölzerne Junge ist zwar lebendig, weiß sonst aber wenig über die Welt und den Unterschied zwischen Gut und Böse. Doch Pinocchio will Großes erleben und alles wissen – und so ist es nicht verwunderlich, dass die neugierige Wunderpuppe von einem Abenteuer ins nächste stolpert.

Auf seiner Reise verstrickt er sich immer wieder in allerlei Schwierigkeiten und nimmt es dabei mit der Wahrheit nicht so genau. Doch Pinocchio muss erkennen, dass sich Lügen und Faulheit nicht auszahlen, wenn sein Wunsch, ein echter Junge zu werden, in Erfüllung gehen soll. Zum Glück stehen ihm die Grille und die Blaue Fee immer mit Rat und Tat zur Seite.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer im Alter ab vier Jahren.

Die Tickets sind erhältlich im Internet unter www.theater-liberi.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Harz-Kurier-Service-Center im Gipsmühlenweg 2-4 in Osterode, Tickethotline 0531/16606, an der Theaterkasse der Stadthalle Osterode und in deren Web-Shop sowie zu einem höheren Preis an der Tageskasse am Tage der Veranstaltung.