Faszination Grafik im Kunsthaus Meyenburg

Blick in die Ausstellungsräume.

Am Samstag hat das Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen mit der Ausstellung zum Nordhäuser Grafikpreis der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung das neue Ausstellungsjahr eröffnet. Präsentiert werden bis zum 8. März die Werke von 17 Künstlern, die für den Preis nominiert sind. Die Preisverleihung findet am 16. Februar um 11 Uhr statt. Bis dahin haben alle Besucher die Möglichkeit mitzuentscheiden, denn der Förderverein des Kunsthauses Meyenburg sponsert wieder den Publikumspreis.

Die Ausstellung zeigt, wie facettenreich die grafischen Techniken sein können, von farbintensiven Siebdrucken á la Pop Art bis zu klassischen Kaltnadelradierungen, Holzschnitten oder Bleistift- und Aquarellzeichnungen. Die ausgestellten 85 Werke verdeutlichen, dass Künstler stets versuchen, die Grenzen der grafischen Techniken auszuloten und mit dem Material zu experimentieren.

„Die Nordhäuser Ausstellung zeigt einen faszinierenden Einblick in die aktuellsten Entwicklungen der deutschen Grafikszene, die sowohl ungegenständlich als auch detailgetreu realistisch sein können“, erklären dazu die Veranstalter. Der Einfluss des Bauhauses zeigt sich auch bei einigen Künstlern der Ausstellung. Beispielsweise beschäftigt sich Linda Grüneberg thematisch mit der Durchdringung und der inneren Konstruktion des Textilem, deren Inspirationen für ihre Arbeiten sie unter anderem aus den Textilarbeiten des Bauhauses zog.

Zu sehen sind sowohl sehr kleine Arbeiten etwa von Ulrike Zabel, als auch großformatige Arbeiten auf Papier – gedruckt wie gemalt – beispielsweise von Jörg Hufschmidt oder Luise von Rohden.