Badenhausen. Am Dienstag, 7. Januar, lädt der Autorenkreis „Literatur im Takt“ zur offenen Lesebühne ins Landhaus Finze. Beginn ist um 19.30 Uhr in Badenhausen.

Autoren treffen sich zur Offenen Lesebühne in Badenhausen

Am kommenden Dienstag, 7. Januar, findet von 19.30 bis 21 Uhr die nächste Offene Lesebühne des Autorenkreises „Literatur im Takt“ im Landhaus Finze in Badenhausen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Autorenkreis organisiert die Offene Lesebühne bereits zum fünften Mal. Das Konzept ist nicht neu, aber immer wieder spannend: Die Offene Lesebühne richtet sich an die Schreibenden aus der Umgebung, die sich in einer kurzen Lesesequenz erproben wollen oder einfach Kontakt mit anderen Autoren suchen.

Aber auch auf die erfahrenen Autoren, denen an Austausch und Kontakt gelegen ist, freut sich die Gruppe. Und selbstverständlich auf alle Freunde der Literatur, die einfach nur zuhören und ein abwechslungsreiches Programm genießen möchten, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Bis zu zehn Autoren tragen vor

Wie funktioniert die Offene Lesebühne? Die Offene Lesebühne findet drei bis vier Mal pro Jahr statt. Autoren, die aus einem eigenen Text lesen möchten, müssen sich nicht anmelden, aber rechtzeitig vor Ort sein, weil die Lesezeit und damit auch die Anzahl der Lesenden begrenzt sein wird.

Die Autoren tragen sich in eine Leseliste ein. Bei zu vielen Einträgen wird gelost. Die Lesezeit ist auf fünf bis zehn Minuten beschränkt, daher können ungefähr zehn Autoren lesen. Eine öffentliche Wertung der Vorträge im Sinne einer Rangfolge findet nicht statt. Eintritt wird nicht erhoben. Beteiligte Autoren haben die Möglichkeit, ihre Bücher und Texte zu präsentieren.

Die Offene Lesebühne des Autorenkreises Im Takt findet am kommenden Dienstag in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr im Landhaus Finze, Thüringer Straße 278 in Badenhausen statt. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Besucher sorgt das Team des Landhauses.