Ausstellung in Herzberg zeigt Werke ost-westlicher Trennung

Künstler aus Ost und West stellen noch bis zum 31. Januar im Laden der Zukunftswerkstatt in der Hauptstraße in Herzberg ihre Werke zum Thema 30 Jahre Deutsche Einheit aus. Einer der Beteiligten ist der Kinetik-Künstler Detlef Hänsel aus Bad Lauterberg. Er meint, das 30. Jubiläum des Mauerfalls ist Anlass zum Reflektieren.

„Wie geht man als bildender Künstler damit um? Kann ich das in einem kinetischen Objekt unterbringen? Ich habe es versucht, und herausgekommen sind meine ‘Mauerspechte’“, sagt er. Mauerspechte wurden diejenigen genannt, die am Tag der Öffnung der Berliner Mauer, mit Hämmern auf und an der Mauer herum pickten – ein Symbol für die Spaltung und Zerstörung dieser Mauer, und auch ein El Dorado für Souvenirjäger. Für 28 lange Jahre war diese Mauer das Symbol der deutschen Teilung. „Ein in Beton gegossenes Schandmal eines stalinistischen Unrechtssystems, kalt, grau, menschenverachtend, tödlich“, sagt Hänsel. Auf schwarzen Grund stellte er zwei Bruchstücke der gespaltenen, geöffneten Mauer – ein trauriger Ort, an dem mehr als 100 Menschen bei Ihrer Flucht aus der DDR erschossen wurden. „Meine Mauerfragmente sind bebildert. Links Leonid Breschnew, rechts Erich Honecker, beim sozialistischen Bruderkuss gestört und auseinandergerissen“, erklärt Hänsel.

Auf der West-Seite war die Berliner Mauer kilometerweit bemalt. Der Moskauer Maler Dimitri Wrubel hatte 1990 sein Graffito „Der Bruderkuss“ fertiggestellt. Als Vorlage diente ihm dabei das Foto „Le Baiser“ des Pressefotografen Bossu. Dieser hatte 1979 während der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR Breschnew und Honecker beim öffentlichen Bruderkuss abgelichtet. Dimitri Wrubel hat sein Bild mit „Gott hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben“ untertitelt, wohinter sich auch ein privates Liebesleid verbarg.

Doch diese, für so viele Menschen tödliche „Bruderliebe“ zwischen der ehemaligen Sowjetunion und dem DDR-Regime wurde erst 1989 endgültig beendet. Aber nicht Gott hat die Menschen in der DDR davon befreit: Mit der Politik der Perestroika von Michail Gorbatschow hat der Zerfall des ehemaligen Ostblocks in den 1980er Jahren begonnen. Die friedlichen und massenhaften Montagsdemonstrationen haben 1989 letztlich das marode DDR-Regime gestürzt. So hatte es sich definitiv „ausgeküsst“. In Hänsels Arbeit werden die Demonstranten mit Überraschungsei-Figuren dargestellt. „Nicht alle meiner Demonstranten und friedlichen Revolutionäre, sprich Überraschungsei-Figuren, verbleiben vor der Mauer. Ein Teil davon bewegt sich rechts daran vorbei“, beschreibt der Künstler. Zehntausende Menschen sind 1989 schon vor dem Fall der Berliner Mauer aus der DDR geflohen. „Im Sommer 89 habe ich mich dieser Bewegung über Tschechien, Ungarn und Österreich angeschlossen“, erinnert sich Hänsel.

Kleine Figuren als Symbol für Vielfalt

Warum nun ausgerechnet Figuren aus Überraschungseiern als Symbol für die friedlichen Montagsdemos? Stellt das nicht eine Abwertung dieser Bewegung dar? „Ursprünglich hatte ich an Playmobil-Figuren gedacht, und zwar nur an einen Arbeiter im Blaumann und mit Bau-Helm.

Ein Ziel der sozialistischen Indoktrinierung bestand ja darin, das Individuum zu unterdrücken, es im Kollektiv zu vereinheitlichen und sich letztlich verlieren lassen. Dazu hätte der vereinheitlichte Playmobil-Mann gut gepasst. Aber glücklicherweise war es dem DDR-Regime in 40 Jahren nicht gelungen, die Individualität und Vielfältigkeit der Ost-Deutschen zu unterdrücken – deshalb diese Vielfalt, Farbigkeit und auch Fröhlichkeit der verwendeten Figuren“, erklärt Hänsel.

Hinzu komme noch, dass die Arbeit „Mauerspechte“ zu Hänsels Werkzyklus „Crazy-toys“ gehört. Crazy-toys sind hauptsächlich kleine Kunstmaschinen, in denen die bewegende Mechanik mit Technik aus Metallbaukästen realisiert wird, und in denen Kinderspielzeuge und Figuren aller Art assembliert werden. Crazy-toys sind also sowohl kinetische „Spielzeugkunst“, als auch Kunstspielzeuge. „Nicht zu vergessen: Im Spiel liegt sehr viel Ernst, und ohne Humor wäre Vieles nicht zu ertragen. Bleiben wir also beim Spielzeug.“ Jeder kenne das Kinderspielzeug „pickende Hühner“ – auf einer Holzscheibe sitzen drei Hühnerfiguren, aus Sperrholz gesägt, über Schnüre mit einem darunter hängenden Gewicht verbunden. Dreht man das Ganze in der Hand, beginnen die Hühner der Reihe nach zu picken. So auch in Hänsels kinetischer Skulptur: „In Ermanglung von Specht-Figuren, wurden meine drei Hühner einfach zu Mauerspechten befördert, und auf die Mauerkrone montiert.“ Angetrieben wird dieser Mechanismus durch ein kleines Räderwerk aus Teilen eines „eitech“-Metallbaukastens. Die kleine Maschine sprengt die Mauer geradezu auseinander, und zwängt sich somit zwischen die beiden sich vormals Küssenden. Außerdem treibt sie noch ein kleines Karussell an.

Wie bei jeder Revolution gibt es neben den Verlierern und Gewinnern auch noch Gewinner der Premium Klasse. Letztere, besonders tüchtige Wendehälse, Glücksritter und „Bereicherer“ aller Couloir, drehen sich rasant auf dem Geld- und Machtrausch-Karussell. Akustisch wird die ganze Szenerie durch Original-Geräusche der friedlichen Revolution untermalt.

Das ganze Spektakel können die Besucher der Ausstellung in Herzberg per Knopfdruck noch bis Ende Januar im Laden der Zukunftswerkstatt Herzberg in der Hauptstraße 58 in Bewegung setzen. Geöffnet ist die Ausstellung donnerstags von 17 bis 19 und samstags von 10 bis 12 Uhr.