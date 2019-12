„Farvenspeel“ begeistern bei mehreren Konzerten im Altkreis

In Hattorf, Dorste und Lindau gastierte das Trio Farvenspeel mit einem Programm internationaler Weihnachtslieder. Das Besondere an ihrer Zusammenstellung ist, dass neben Englisch, Spanisch und Dänisch bei Farvenspeel auch Plattdeutsch zu hören ist, genau genommen Schleswig-Holsteiner Platt, doch auch das können viele Harzer und Eichsfelder verstehen.

Tanja und Carsten Arndt und Nadine Timm kommen aus dem hohen Norden, sind aber im Kirchenkreis Harzer Land schon eine Institution. Somit zog es in allen drei Orten etliche Zuhörer in die Kirchen. Zwar begannen die drei ganz klassisch mit „Feliz Navidad“, doch selbst das klang schon etwas anders als auf Mutters eingestaubter Weihnachts-CD. Dabei, so machte Carsten Arndt deutlich, wollen sie mit einigen Liedern tatsächlich an das Weihnachten von damals bei Oma unterm Tannenbaum erinnern.

Dann folgten Countrysongs, Titel der Band Godewind und etliches mehr, also insgesamt eine sehr bunte und kurzweilige Mischung. Sogar ein dänisches Weihnachtslied war mit dabei, denn, so erläuterte Tanja Arndt, als sie jahrelang als Urlauber nach Dänemark gefahren sind, haben dort alle mit ihnen Deutsch gesprochen, seit sie jedoch ein Haus gekauft haben und sozusagen Einheimische werden wollen, reden alle nur noch Dänisch, so dass ihnen nichts anderes übrig blieb als die Sprache zu lernen. Und damit auch die Weihnachtslieder.

In den Vorjahren, erklärte Carsten Arndt, waren sie ausschließlich mit ihren eigenen Songs unterwegs, in diesem Jahr wollten sie es etwas anders machen. Daher durften auch Weihnachtsklassiker nicht fehlen, wie John Lennons „Happy Xmas (War is over)“, das in den vergangenen 48 Jahren nichts von seiner Kraft und Aktualität eingebüßt hat.

Erwähnenswert ist auch eine Version von Leonard Cohens „Hallelujah“ mit deutschem Weihnachtstext, wobei der eigentliche Text nicht weihnachtlich und nicht einmal unbedingt christlich ist. In jedem Fall sorgten Farvenspeel für ein Konzert, das gefühlvoll und harmonisch war und auf die Feiertage einzustimmen vermochte, gaben ihren Zuhörern aber auch ein paar neue Klänge mit auf den Weg, die ebenso noch lange im Ohr blieben. Und vielleicht wird es ja eines Tages Enkel geben, die sagen, damals, als wir mit Oma zum Konzert in die Kirche gingen, das war noch das wahre Weihnachten.