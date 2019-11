Britischer Botschafter hält Vortrag über Brexit

Göttingen. Sir Sebastian Wood spricht am 25. November an der Universität in Göttingen über den Brexit.

Sir Sebastian Wood, britischer Botschafter in Deutschland, hält in diesem Jahr die Adam-von-Trott-Lecture an der Universität Göttingen. Sein Vortrag mit dem Titel „Großbritanniens Austritt aus der EU – eine breitere Perspektive“ am Montag, 25. November, im Tagungs- und Veranstaltungshaus Alte Mensa beginnt um 18 Uhr im Adam-von-Trott-Saal.

Seit 2015 ist Wood Botschafter in Deutschland. Vor seiner Zeit in Berlin war er von 2010 bis 2015 Botschafter in China. In seinem Vortrag will der Diplomat den Brexit in einen größeren historischen und geopolitischen Kontext einordnen. Bei seinem Besuch an der Universität Göttingen spricht der Botschafter auch mit Wissenschaftlern und Studenten verschiedener Fakultäten, die einen Bezug zu Großbritannien haben. Seit 2016 findet die Adam-von-Trott-Lecture jährlich im Wintersemester statt. In Erinnerung an den Göttinger Alumnus und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Adam von Trott zu Solz, fördern die Projektpartner Initiativen in Forschung und Lehre und organisieren öffentliche Veranstaltungen.

Auf Basis des Lebens, Wirkens und Denkens Trotts sollen die Veranstaltungen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit historischen Themen und gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Debatten beitragen. Gefördert wird das Kooperationsprojekt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. mvs