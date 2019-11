Kreativwerkstatt ist „der Anfang von mehr“

Die „Initiative Drehort Göttingen“ meint es ernst: Die Gruppe um den Göttinger Hörspiel- und Filmproduzenten Sven Schreivogel will die ehemalige Filmstadt Göttingen wieder als Drehort für Serien und Filme aufbauen und vermarkten. Am Wochenende hat sich die Initiative zu einem ersten Workshop getroffen. Sie zieht ein positives Fazit.

„Es waren zwei tolle Tage. Und der Anfang von mehr“, sagte die Schauspielerin Natalie O’Hara zum Abschluss einer zweitägigen Kreativwerkstatt am Wochenende. Initiator Sven Schreivogel, O’Hara und ihren Mitstreitern ginge es um die „professionelle Vermarktung“ Göttingens als Drehort.

Ausgedehnte Stadttour

Im Mittelpunkt des Workshops standen ein erstes Zusammentragen von möglichen Film- und Serienstoffen, die für Göttingen typisch und geeignet seien, und die Erarbeitung dessen, was die Stadt als Drehort und Kulisse für Produktionen besonders mache.

So stand für die elfköpfige Gruppe eine ausgedehnte Stadttour auf dem Programm – von der Innenstadt über Ostviertel, Holtenser Berg und Südstadt bis hin zur Universität und dem Groner Industriegebiet, wo in den 1950er-Jahren das Herz der Filmstadt Göttingen schlug.

Zum engen „Kreativteam“ der Initiative, das Schreivogel seit August zusammengebracht hatte, gehören außer ihm Fotograf Stephan Beuermann (Trapezfilm, Göttingen), Regisseur Patrick Caputo („Rote Rosen“), Schauspielerin Natalie O’Hara („Der Bergdoktor“), TV-Journalist Ekkehard Sieker („Die Anstalt“), Journalist Markus Riese, Produzentin Silke Winter (Talpa Germany, Berlin) und der Medienwissenschaftler Stefan Zimmermann (Göttingen).

Sie alle verbinde, so Schreivogel, dass sie sich neben ihrem normalen Job aus Leidenschaft für die Filmstadt Göttingen engagierten. Das Besondere an der Gruppe sei, so Produzentin Winter, dass die Mitglieder der Gruppe aus so unterschiedlichen Bereichen kämen, die gemeinsam an einer „spannenden Idee“ arbeiteten.

„Ich bin fasziniert von der Vielfalt der Stadt, die sehr viel auf kleinem Raum bietet. Sehr inspirierend“, sagte Winter. So sei Göttingen so viel mehr als nur das „putzige Fachwerkstädtchen“, ergänzte Schreivogel. Ihm geht es darum, Göttingen als Drehort, Kulisse und Handlungsort „nachhaltig“ zu etablieren. Das funktioniere nicht über „zwei, drei Arthouse-Filme“ im Kino. Das gehe nur über das Fernsehen, am besten in einem Serienformat, erklärte Schreivogel.

Dabei gehe es, so Sieker, um „vernünftige“ Inhalte, um „gute und spannende Stoffe mit Tiefe“, die spezifisch sind für Göttingen. Und davon gebe es in Göttingen sehr viele, ist Sieker überzeugt. Wissenschaft, Politik, Filmstadt – „da stecken echte Geschichten drin“, sagte Sieker. „Geschichten mit viel Allgemeingültigkeit.“ Ideen dazu gebe es, sagte O’Hara. Noch sei es aber zu früh, diese zu konkretisieren.

Begleitet wurde die Gruppe am Samstag von Angelika Daamen, Geschäftsführerin des Vereins Göttingen Tourismus. Sie begrüße die Initiative, die mit „viel Herzblut“ dabei sei. Es sei faszinierend, dass sich so viele „namhafte“ Branchenleute von außerhalb für die Idee engagierten, sagte Daamen. Sie würden eine neue Filmstadt Göttingen durchaus für realistisch halten.

Anfang 2020 nächstes Treffen

Für das Göttinger Stadtmarketing wäre das natürlich „toll“, sagte Daamen. Sollte künftig regelmäßiger in Göttingen gedreht werden, so Daamen, könnte die Stadt sicher Unterstützung in Form von schnellen Drehgenehmigungen und Hilfe bei der Drehortsuche anbieten, wie es zum Teil bei den vergangenen Tatort-Drehs geschehen ist. „Wir können für die Drehteams eine gute Atmosphäre schaffen“, sagte Daamen.

„Es wird weitergehen“, kündigte Schreivogel an. Für Anfang 2020 plant die Gruppe ihr nächstes Treffen in Göttingen.