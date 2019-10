Am Ende kehrt das Glück zurück

Manchmal komisch und schrill und doch zugleich zärtlich und poetisch. In seiner neuen Produktion vereint Nordhausens Ballettchef Ivan Alboresi schwer

Vereinbares. Am Ende von „Cinderella“ bleibt ein Zauber, der noch lange anhält. Am Ende der Vorstellung setzt ein Glücksgefühl ein, das erst langsam verklingt.

Eigentlich mag er ja kein Erzählballett, hatte Alboresi in seiner ersten Spielzeit in Nordhausen betont. Es käme darauf an, Emotionen wirken zu lassen. Doch mit seiner neuen Choreographie „Cinderella“ hat er nun das dritte Erzählballett inszeniert und nach „Romeo und Julia“ zum zweiten Mal zu Musik von Sergei Prokofjew. Dabei schließt er eine Lücke. Alboresi erzählt die Geschichte vor der Geschichte. Er berichtet vom ersten Aufeinandertreffen von Cinderellas Eltern, vom Werden und Vergehen der Familie und ihres Glücks. Warum ist überhaupt erst jetzt jemand auf die Idee gekommen? Das Werk ist erst jetzt vollständig. Dann führt er auch noch eine neue Figur ein, den Freund des Prinzen. Er ist eine Art des Glücksbringers.

Martina Petrini steht allein auf der spärlich beleuchteten Bühne. Ihre Arme greifen weit um sich. Sie dreht sich, als wollte sie die Vergangenheit einfangen. So ganz ohne Ton ist das schon recht traurig. Erst dann setzt die Musik ein. Die Choreographie wird dominiert vom Modern Dance, dadurch entsteht eine Spannung zur Neoklassik, in die sich immer Romantik und auch Anklänge an den Expressionismus mischen. Nur in der Ball-Szene hebt Alboresi diesen Kontrast auf. Zu Prokofjews Walzer wird hier ganz klassisch mit viel Pirouetten und Hebefiguren im Pas de deux getanzt. Die Ouvertüre ist zu Ende und die Musik verstummt. Der runde Vorhang, der bisher im Raum schwebte, senkt sich über Petrini und hüllt sie in einen Kokon. Joshua Lowe ist nur ein kurzes Solo als Vater vergönnt, dann trifft er auf Ayaka Kikuchi als Mutter. Aus dem Solo wird ein Pas de deux voller Zärtlichkeit. Immer wieder werden Hände ineinander gelegt. Das ist Glück pur, aber es ist nur von kurzer Dauer. Die Mutter stirbt, sie verschwindet im Kokon und damit ist auch das Glück davon. Dann setzt die bekannte Handlung ein. Aber Alboresi erzählt sie ein wenig anders.

Die Stiefmutter ist keine Hexe. Camilla Matteucci gibt ihr eine Gestalt, die ganz im Hier und Jetzt beheimatet ist. Schauspielerisch liefert Matteucci die stärkste Leistung ab. In Neonfarben gekleidet und mit Einkaufstaschen bewaffnet wirken die Stiefschwestern Drisella und Anastasia wie Nebendarsteller einer Daily Soap. Immer in leichter Rückenlage stolzierend geben Andrea Guiseppe und Eleonora Peperoni ihnen die passende überzogene Gestalt. Das ist herrlich überdreht und jeder im Publikum hat jemanden, an den er gerade erinnert wird. „Cinderella“ kommt damit aus der Märchenecke heraus und wird zur Gegenwartsbeschreibung. Dazu passt auch die Kofferszene. Sie verlässt die Grenzen des Balletts und greift Elemente des Jazz Dance auf. Das ist erfrischend und erheiternd und in seiner Darstellung eindeutig.

Nils Röhner tanzt den Freund des Prinzen. Der Vergleich macht die unterschiedlichen Auffassungen deutlich. Wirkt Thibaut Nury mit seiner zurückhaltenden Gestik schüchtern und unsicher und nicht zum Glück fähig, setzt Röhner hier deutlich Kontrapunkte. Sein Tanz ist raumgreifend und selbstbewusst. Waren die Video-Sequenzen bis dahin eine Ergänzung und dienten sie vor allem der Aufheiterung, bekommen sie am Ende der Ballszene eine andere, persönliche Bedeutung. Die Perspektive ändert sich und die Handycam sorgt dafür, dass das Publikum die Positionen von Cinderella und des Prinzen einnimmt.

Nun beginnt der Tanz um den Schuh. Das Tempo erhöht sich für die rastlose Suche und auch hier wird der Prinzenfreund zur treibenden Kraft. Röhner muss aufpassen, dass er Nury nicht „an die Wand tanzt“. Die stärksten Szenen inszeniert Alboresi dann, wenn die Gruppe ins Spiel kommt, wie in der Traumszene. Wie kaum ein Zweiter versteht es Nordhausens Ballettchef, aus Individuen ein Ganzes zu machen. Am Ende bekommt Cinderella den Prinzen, der Vater findet die Mutter in einer neuen Dimension und ganz im Hier und Jetzt finden Anastasia und der Prinzenfreund zueinander.