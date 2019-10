23 Kapellen spielen in Lauterberg

Die Musikformation Brassfusion konzertierte schon öfter auf dem Festplatz an der Augenquelle in Bad Lauterberg.

Bad Lauterberg. Das Musikcorps Marchingpower lädt zum „Festival der Musikzüge“ an die Augenquelle in Bad Lauterberg.

Die Musiker des Musikcorps Marchingpower feiern an diesem Wochenende ihr fünfjähriges Bestehen – und laden aus diesem Grund alle Interessierten heute und morgen jeweils ab 10 Uhr zum großen „Festival der Musikzüge“ auf den Festplatz an der Augenquelle, Lutterstraße in Bad Lauterberg am Schützenhaus, ein.

Insgesamt werden zum Geburtstag der Bad Lauterberger Marchingband an beiden Tagen 23 Musikkapellen auftreten – darunter auch das Geburtstagskind Marchingpower zusammen mit den Musikern des Fanfarenzugs Duderstadt unter dem Namen „Brassfusion“.

Musikzüge wechseln sich im halbstündigen Takt ab

Die Musikzüge wechseln sich im halbstündigen Takt ab 10 Uhr morgens ab und spielen am heutigen Samstag etwa bis 15 Uhr und am morgigen Sonntag etwa bis 18 Uhr.

Auch rings um die Konzerte der Musikkapellen haben die Verantwortlichen um den Organisatoren und Musikcorps-Vorsitzenden Sascha Pohl einiges auf die Beine gestellt. Das Rahmenprogramm erinnert dabei an eine „richtige kleine Wiesn“, so Pohl: Für das leibliche Wohl ist unter anderem mit bayerischen Spezialitäten gesorgt – im Festzelt gibt es zudem einen Brezel und Lebkuchen-Herz-Verkauf, außerdem gibt es Schausteller und Fahrgeschäfte.

Am heutigen Samstagabend steigt dann ab 18 Uhr das Oktoberfest im großen Festzelt – mit der bayerischen Band „Die Rockzipfl“, die für richtige Oktoberfeststimmung sorgen wird. In den Spielpausen der Band – so wie vor und nach dem Rockzipfl-Auftritt – wird Deejay Stefan V. die Gäste unterhalten.

Bereits ab 10 Uhr am Sonntagmorgen beginnt dann das Frühschoppen im Festzelt mit dem zweiten Teil des „Festivals der Musikzüge“. Während des gesamten Festivals können sich die Ausrichter auch auf die Hilfe benachbarter Kapellen stützen, wie etwa aus Barbis, Bartolfelde, Osterhagen, aus Walkenried, Wulften und Lonau.

Karten für das Oktoberfest zu je zehn Euro gibt es noch an der Abendkasse ab 18 Uhr. Sitzplatzreservierungen sind nicht möglich.