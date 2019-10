Wenn Opfer zu Tätern gemacht werden

Osterode. In der Stadthalle Osterode ist am 27. Oktober das Stück „Aus dem Nichts“ nach dem gleichnamigen Politthriller des Filmemachers Fatih Akin zu sehen.

Ein Politthriller der besonderen Art nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin steht am Sonntag, 27. Oktober, ab 18 Uhr in der Osteroder Stadthalle auf dem Programm: Mit „Aus dem Nichts“ brachte der auch international renommierte Hamburger Filmemacher Fatih Akin im Jahr 2017 einen Film über rechtsextremistische Morde in Deutschland aus Sicht der Opfer und Hinterbliebenen heraus. Jetzt geht der brandaktuelle Stoff über den Umgang des deutschen Rechtsstaats mit Opfern und Tätern nationalsozialistischer Verbrechen als Bühnenstück mit dem Euro-Studio auf Tournee.

Es ist ein emotionales Drama über Verlust und Trauer, das noch lange beschäftigt: Katja bringt ihren kleinen Sohn Rocco mittags ins Büro ihres deutsch-kurdischen Mannes Nuri. Als sie am Abend zurückkehrt, sind beide tot. Eine vor dem Büro deponierte Nagelbombe hat alles zerfetzt.

Falsche Spur

Katjas Welt hat sich aus dem Nichts heraus für immer verändert. Vor dem Anschlag hatte sie am Tatort eine Frau gesehen, die ihr mit einem Behälter bepacktes Fahrrad abstellte. Doch statt diese Spur zu verfolgen stürzt sich die Polizei lieber auf Nuris Dealer- bzw. Gefängnis-Vergangenheit. Dann gehen zufällig die wahren Täter ins Netz. Hauptverdächtig ist das Neonazipärchen Möller. Aber der Prozess entwickelt sich völlig anders als Katja erhofft.

2017 brachte Akin den Film über rechtsextremistische Morde in Deutschland aus Sicht der Hinterbliebenen heraus. „Der Skandal bestand nicht darin, dass deutsche Neonazis zehn Menschen getötet hatten. Der eigentliche Skandal bestand darin, dass die Polizei, die Gesellschaft und die Medien alle überzeugt waren, dass die Täter Türken oder Kurden sein müssten.“ Jetzt kommt der brandaktuelle Stoff über den Umgang des deutschen Rechtsstaats mit Opfern und Tätern nationalsozialistischer Verbrechen auf die Bühne.

„Aus dem Nichts“ ist ein meisterhafter Politthriller vor dem Hintergrund der deutschen NSU-Morde, der auf ein provozierendes Ende hinausläuft. Die Parallelen zu der Mordserie von Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe sowie zum anschließenden NSU-Prozess liegen auf der Hand. Die rechtsradikalen Terroristen ermordeten mutmaßlich zehn Menschen und verübten Raubüberfälle und drei Sprengstoffanschläge.

Die Polizei tappte jahrelang im Dunkeln und suchte im Umkreis der sowieso schon traumatisierten Opfer nach den Tätern, oder – noch schlimmer – machte die Opfer zu Tätern. Niemand vermutete die Täter im rechten Milieu.

Zum Thema

Der NSU war eine neonazistische terroristische Vereinigung in Deutschland, die um 1999 zur Ermordung von Mitbürgern ausländischer Herkunft aus rassistischen und fremdenfeindlichen Motiven gebildet wurde und bis 2011 bestand. Die Haupttäter Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe stammten aus Jena und lebten ab 1998 untergetaucht in Chemnitz und Zwickau. Sie ermordeten zwischen 2000 und 2007 neun Migranten und eine Polizistin, verübten drei Sprengstoffanschläge (Nürnberg 1999, Köln 2001 und 2004) und 15 Raubüberfälle. Der NSU wurde ab dem 4. November 2011 öffentlich bekannt, als Mundlos und Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden wurden und Zschäpe ihre Zwickauer Wohnung abbrannte sowie Bekennervideos versandte. Bis dahin hatten die Ermittler der Polizei rechtsextreme Hintergründe der Verbrechen weitgehend ausgeschlossen und Täter im Umfeld der Opfer gesucht, was viele Angehörige stigmatisierte.

Inlandsnachrichtendienste hatten die rechtsextreme Szene jahrelang beobachtet und durch V-Leute im NSU-Umfeld indirekt finanziell gefördert. Vielschichtiges Versagen und widersprüchliche Beweislagen unter anderem zum Tod von Mundlos und Böhnhardt, führten zu einer tiefen Krise der deutschen Sicherheitspolitik. Am 6. Mai 2013 wurde der NSU-Prozess gegen Zschäpe und vier mutmaßliche Gehilfen vor dem Oberlandesgericht München eröffnet.

Am 11. Juli 2018 verurteilte das Gericht Beate Tschäpe zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld, die Mittäter zu geringeren Haftstrafen. Die Verteidiger aller Angeklagten legten Revision ein, die Bundesanwaltschaft lediglich im Fall von André E.