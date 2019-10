Sie schmettern Schlager, bis der Kahn anlandet

Herzberg. Bekannte Schauspieler singen, spielen, tanzen sich in „Ich war noch niemals in New York“ durch die Jürgens‘sche Diskographie.

Kaum haben sich alle Besucher gesetzt im ausverkauften Kino in Herzberg, ist man auch schon unterwegs: Besetzt mit knallbunter Crew und nicht weniger farbenfroh gezeichneten Hauptrollen schippert der Kreuzfahrtdampfer MS Maximiliane über den großen Teich in Richtung Ursehnsuchtsort: New York heißt das Ziel der Reise, denn Maria (Katharina Thalbach) hat bei einem Sturz ihr Gedächtnis verloren. Als unvergesslich erweist sich in der Musicalverfilmung nur Udo Jürgens’ „Ich war noch niemals in New York“ und wird damit zum Leitspruch des seichten Gute-Laune-Streifens.

Vor, während und nach der Überfahrt kommt es zwischen Mutter Maria, Tochter und Moderatorin Lisa (Heike Makatsch), ihrem Visagisten Fred (Michael Ostrowski), dem professionellen Gigolo Otto (Uwe Ochsenknecht) und Bordzauberer Costa (Pasquale Aleardi) sowie den Gästen Axel (Moritz Bleibtreu als Stochastikprofessor) und seinem Sohn Florian (Marlon Schramm) immer wieder zu skurrilen Situationen. Aufgelöst werden diese dann genregerecht mit jeder Menge Gesangs- und Tanzeinlagen zu Hits von Udo Jürgens.

Ohrwürmer bis spät in die Nacht sind nach dieser Tour de Force durch das musikalische Machwerk des Schlagersängers unvermeidlich, ob gewollt oder nicht. Taktisch klug gewählt etwa ist da der Name des Ozeandampfers, wenn die MS Maximiliane sich problemlos in das Reimschema von „Aber bitte mit Sahne“ einreiht. Und ebenso stilecht wie klischeehaft tanzt Pasquale Aleardi zu „Griechischer Wein“ in den Mannschaftsquartieren Sirtaki auf dem Tisch – in einer Szene die sehr an Leonardo DiCaprio im Bauch der Titanic erinnert.

Wann immer im Hintergrund die ersten Schlagertakte erklingen, ist klar: Jetzt wird es wieder kunterbunt. Denn obwohl es sich um eine Musicalverfilmung handelt, krankt „Ich war noch niemals in New York“ vor allem an einem: Er ist sowohl optisch als auch musikalisch völlig überladen. Noch obenauf gesellt sich eine dünne, hastig erzählte und vorhersehbare Story. Gleichzeitig kann der Film längst nicht so sehr mitreißen wie ein Musical live auf der Bühne. Praktisch alle Energie der Akteure bleibt leider auf der Leinwand hängen.

Als Lichtblicke bleiben die schauspielerischen Leistungen, etwa von Aleardi, wenn Costa sich im Leben an Land seiner Homosexualität zunächst nicht stellen will, oder von Bleibtreu, dessen Axel zwischen Trauer um die verstorbene Ehefrau und der neuen Liebe zu Lisa hin und her changiert. Auch die Choreographien und tänzerischen Einlagen sind sehenswert, wirken aber auf einer Bühne sicher besser.

Wertung

Das Urteil unserer Leser: Oscarreif: 1,59

Bisher in der Bewertung:



1. Ich war noch niemals in NY 1,59

2. Rocketman 1,80

3. Alita Battle Angel 2,10

4. Friedhof der Kuscheltiere 2,13

5. Gut gegen Nordwind 2,41

6. Once Upon a Time 2,94

