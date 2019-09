Harzer Gourmet-Tage: Traditionelle Rezepte von Oma Käthe

Herzberg. Die kulinarische Eventreihe wird am 6. Oktober im Landhaus Schulze in Herzberg fortgesetzt.

Die zum 7. Mal stattfindende kulinarische Eventreihe Harzer Gourmet-Tage wird jährlich seit 2012 von der GLC Glücksburg Consulting zusammen mit vier ausgezeichneten gastronomischen Partnern im Harz veranstaltet und zeigt ein Feuerwerk der Koch- und Genusskunst.

Für das dritte Event in diesem Jahr konnte erneut das Landhaus Schulze in Herzberg gewonnen werden, bei denen man diesmal ein Erntedank-Fest Buffet der besonderen Art erleben kann. Karten für das Event am 6. Oktober sind sowohl beim Gastgeber als auch in der Tourist-Information Torfhaus erhältlich.

Echter Harzer Genuss

„Echten Harzer Genuss versprechen alle Speisen, die auf traditionelle Art und Weise nach Oma Käthes Rezepten unter Verwendung hochwertiger Produkte von regionalen Zulieferern und Bauern zubereitet werden“, erklären Margrit Kahlert, Organisatorin der Harzer Gourmet-Tage, und Florian Schulze, Gastgeber des Landhauses Schulze. Das Erntedank-Fest-Buffet, liebevoll angerichtet vom Küchenteam unter der Leitung von Küchenchef Ulf Wachsmuth, startet um 18 Uhr. Als Vorspeise gibt es eine am Tisch servierte Suppe. Zum Hauptgang darf vom Überraschungsbuffet mit traditionellen Speisen nach Rezepten von Oma Käthe gewählt werden. Zum krönenden Abschluss gibt es das beliebte und klassische Dessert „Oma Käthe’s Beerengrütze“.

Der Folgetermin – und damit das letzte Event im Jahr 2019 – findet am 8. November im Hotel Romantischer Winkel in Bad Sachsa statt. Für die Veranstaltung sind noch Restkarten zu erhalten. Die Buchungen für die Einzeltermine sind möglich auf www.harzer-gourmettage.de oder bei den Tourist Informationen Oberharz und Bad Sachsa sowie bei allen beteiligten Partnern. Weitere Informationen erhalten Interessierte online unter www.harzer-gourmettage.de.