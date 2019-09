„Gut gegen Nordwind“ spart sich den Kitsch

Eine virtuelle Insel: das ist es, was die beiden Protagonisten des Films „Gut gegen Nordwind“ in ihrer etwas kuriosen E-Mail-Beziehung sehen – und genau das bietet die Romanverfilmung mit Nora Tschirner und Alexander Fehling auch den Zuschauern, eine Flucht aus dem eigenen Alltag. Dabei bleibt der Film erstaunlich realistisch, was zu weilen so weit geht, dass sich der Zuschauer in der Geschichte an der einen oder anderen Stelle sogar wiederfinden kann.

„Gut gegen Nordwind“ überzeugt vor allem durch Minimalismus – Regisseurin Vanessa Jopp spart sich in ihrem neuesten Streifen unnötigen Schnickschnack und Kitsch und verschont das Publikum von den abgedroschenen und in Liebesfilmen schon fast zum Standard verkommenen Plot-Twist, in dem sich das Paar erst verliebt, dann aus den immer gleichen Gründen verkracht und am Ende wieder zusammenfindet. Irgendwie ist es dieses Mal zwar ähnlich, aber dennoch anders – und Jopp verpackt das Drama so gut, dass man der Story einfach nicht überdrüssig wird. Der Zuschauer kann den inneren Zwist regelrecht nachspüren, der sich bei Emma „Emmi“ Rothner (Nora Tschirner) und Leo Leike (Alexander Fehling) anbahnt – und hofft bis zum Ende auf eine (Er-)Lösung.

Das Gesamtbild passt

„Gut gegen Nordwind“ ist endlich einmal ein anderer Liebesfilm, bei dem auch das Gesamtbild passt: Seit Langem hat man hier endlich mal wieder das Gefühl, echten Menschen zuzusehen. Nora Tschirner überrascht mit einer ungewöhnlich erwachsenen, angenehm zurückhaltenden Art. Aber auch Fehling sowie Claudia Eisinger und Ulrich Thomsen (die letzten beiden in Nebenrollen) punkten mit Authentizität und Menschlichkeit. Wer in dieser Romanverfilmung nach auffällig aufgesetzten, überspielten Figuren sucht, wie man sie sonst so häufig aus deutschen Produktionen kennt, wird enttäuscht.

Dazu trägt sicher auch der Alltagssprech in den gesprochenen Dialogen bei, der aber leider stellenweise etwas undeutlich und von der Vertonung zu derbe herüber kommt. Die hauptsächliche Interaktion – via digitalen Schriftverkehrs und für die Zuschauer durch die Off-Stimmen der Hauptdarsteller zu vernehmen – allerdings besticht durch Witz, Charme, Aufrichtigkeit und der zum aktuellen Zeitgeschehen passenden sprachlichen Coloration. Hier stimmt auch der Sound.

Grundsätzlich trägt der Soundtrack sehr zur allgemeinen Grundstimmung des Filmes bei, ist harmonisch platziert und übernimmt dabei nur in den richtigen Augenblicken die wirkungsvolle Oberhand über das Geschehen. Die Regisseurin weiß ihre Effekte einzusetzen – ebenso wie die optisch ansprechende Kulisse, die dennoch ganz dezent im Hintergrund bleibt und als I-Tüpfelchen einen netten Beigeschmack gibt. All das tröstet problemlos über die streckenweise Langatmigkeit in „Gut gegen Nordwind“ hinweg. Sicher hätte der Film einige Kürzungen verkraftet, diese Verfilmung von Daniel Glattauers Bestseller-Roman aber beeindruckt durch ein stimmiges Gesamtkonzept und einer überaus erwachsene Liebesgeschichte.

Das Urteil unserer Leser: Sehenswert: 2,41

