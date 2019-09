Chrom und Benzingeruch locken Besucher an

Wenn sonntags ab 9 Uhr Oldtimer über die Marientorstraße in Richtung Kornmarkt, Martin-Luther-Platz und weiter zu Am Schilde fahren, Benzingeruch in der Luft liegt und Chrom an allen Ecken blitzt - dann ist mal wieder „OTTO“ in der Sösestadt. Ab 11 Uhr, der eigentlichen Eröffnungszeit, sich die Osteroder Innenstadt sichtlich zu füllen: Sonnenschein, ein verkaufsoffener Sonntag obendrein und natürlich die Oldtimer als Hauptattraktion lockten kleine und große Besucher aus der gesamten Region in die Stadt.

Keine Navis oder Airbags

Dieser Jaguar XK 140 Roadster im Farbton British Racing Green war ein Hingucker. Foto: Ralf Gießler / HK

Treffen dieser Art sind ein Ereignis quer durch die Generationen, ein Fest für die gesamte Familie. Man muss nicht zwingend in Autos vernarrt sein, um dem Charme der zu fahrenden Klassiker zu erliegen. Ältere können in Erinnerungen schwelgen, Jüngere reiben sich verwundert die Augen. Denn nach elektrischen Fensterhebern, Airbags oder Soundanlagen mit integrierten Navigationssystemen suchte man vergeblich. Dafür gab es viel zu sehen: vom Raumwunder über Hubraumprotze und PS-Boliden bis hin zu einem dreisitzigen Minimalfahrzeug.

Was es in Osterode zu bestaunen gab, waren Klassiker der Automobilgeschichte. Und fahrbare Schätze, bei denen zu früheren Zeiten noch nicht Spritverbräuche eine wichtige Kaufentscheidung darstellten. Sogar ein DeLorean DMC-12 mit offenen Flügeltüren gab sich die Ehre. Als er über den Martin-Luther-Platz fuhr, sah man sich an die „Zurück in die Zukunft“-Filme erinnert. Die Besitzer der jeweiligen Autos gaben Interessierten bereitwillig, gerne und oft die gewünschten Auskünfte.

Zurück in die Zukunft: Der DeLorean mit offenen Flügeltüren brachte einen Hauch von Hollywood in die Fußgängerzone. Foto: Ralf Gießler / HK

Neben ihren Fahrzeugen waren sie sicher die meist fotografierten Motive des Tages. Beim Blick unter die Motorhauben strahlten die meisten Antriebsaggregate so, als ob sie soeben fabrikneu die Werkshallen der Hersteller verlassen hätten. Eine Tombola, bei der es keine Nieten gab, Musik, Karussellspaß für die Kleinsten, gastronomische Angebote sowie die geöffneten Geschäfte rundeten das Angebot an die zahlreichen Besucher ab.